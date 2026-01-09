大邱經典遊景點推薦！半月堂絕美教會紅磚建築、金秘書拍攝地、咖啡名家燉排骨一日自由行

文／景點+ 張盈盈整理

初次走訪大邱，若想用一天感受城市的濃厚底蘊與慢步調魅力，半月堂站周邊絕對是最理想的起點。這裡保留了大邱最具代表性的老城區風貌，紅磚教會、百年歷史巷道與韓劇場景交織成一條兼具文化與浪漫氣息的散步路線，更重現韓劇《金秘書為何那樣》的熟悉鏡頭，也可以沿著富含歷史意義的街道一路走到在地人最愛的餐館品嚐熱騰騰的燉排骨，感受到大邱特有的溫暖人情。將這些景點排入一日自由行，不趕行程、不刻意追景，用最輕鬆的步伐，深入體會這座城市低調卻迷人的魅力。

廣告 廣告

圖 / 墨刻出版，以下同

舊第一教會／大邱基督教歷史博物館

제일교회 / 대구기독교역사관

大邱第一教會是慶北地區最早的基督教會，以飛扶壁、尖拱窗和 哥德式尖塔為特色。過去60 年來一直被當成禮拜堂使用，如今 以博物館之姿對外開放，展示大邱基督教一路以來的發展歷史。

舊第一教會／大邱基督教歷史博物館

交通：地鐵1、2 號線半月堂站18 號出口，出站後步行約6分

地址：대구 중구 남성로 23

電話：053-256-5441

網址：www.firstch.org

桂山聖堂 계산성당

桂山聖堂為大邱地區唯一留下的1900 年代初期建物，風格屬磚瓦結構哥德式建 築，教堂採用拉丁十字結構，兩側藝廊從位於中央的正殿延伸，裡頭點綴著彩 繪玻璃，是大邱必訪的歐風教堂。春天桂山聖堂周邊還能欣賞到盛開的櫻花！

桂山聖堂 계산성당

交通：地鐵1、2 號線半月堂站18 號出口，出站後步行約7 分

地址：대구 중구 서성로 電話：10 053-254-2300

開放時間與收費：6:30~21:00 免費

網址：www.gyesancathedral.kr

3.1 運動路 3.1 운동계단

位在桂山聖堂對面的3.1 運動路，總共有90 個階梯， 是當時在準備3.1 萬歲運動的學生們，為了躲避日軍 監視，而通行於林間的一條階梯小路，非常具有歷 史意義。韓劇《金秘書為何那樣》在此取景，也讓 它成為為劇迷必訪的景點之一。

3.1 運動路

交通：地鐵1、2 號線半月堂站18 號出口，出站後步行約9分

地點：대구 중구 동산동，開放時間與收費：24 小時免費

咖啡名家 半月堂CAMP by 店

커피명가 캠프바이커피명가

「咖啡名家」是間連鎖咖啡廳，CAMP by 分店就位 在知名景點桂山聖堂旁，每當春天櫻花盛開時，可 以從窗邊捕捉到櫻花與教堂同框的美景，店內的甜 點也不容錯過，像是季節性的草莓蛋糕，或是巧克 力蛋糕都是首選。

咖啡名家 半月堂CAMP by 店

交通：地鐵1、2 號線半月堂站18 號出口，出站後步行約8分

地址：대 구 중 구 서 성 로 20 매 일 신 문 사 사 옥 1 층

電話：053-422-0892 營業時間：8:00～21:00

價位：咖啡₩ 4,800 起，網址：www.myungga.com

嶺南大路 영남대로 과거길

嶺南大路是朝鮮時代大邱地區連接漢陽（首爾）和 東萊（釜山)）的重要貿易要道之一，除了是當時赴 都趕考的儒生必經之路，也是朝鮮時代藥令市運送 藥材至宮中的道路。長約380 公里，據說走完全程 需要14 天，在這裡可以看見儒生赴京趕考以及藥令 市集等壁畫。

嶺南大路

交通：地鐵1、2 號線半月堂站18 號出口，出站後步行約8分

地址：대구광역시 중구 약령길 開放時間與費用：24 小時免費

巨松燉排骨 거송갈비찜

來這裡必點招牌燉排骨，充滿蒜味的醬汁是受歡迎 的關鍵，燉排骨還有加入調理健康的中藥材，排骨 肉燉得能輕易與骨頭分離，超開胃的醬汁讓你狂扒兩碗飯不是問題，保證吃得超滿足！

巨松燉排骨

交通：地鐵1、2 號線半月堂站18號出口，出站後步行約3分

地址：대구 중구 남성로 40

電話：053-424-3335

營業時間：11:00～16:00、17:00～21:00

價位參考：燉牛肉排骨（2 人份）₩ 40,000、燉豬肉排骨（2人份）₩ 26,000

半月堂炸雞

반월당닭강정

店內只提供兩種食物：年糕與炸雞，炸雞有多種調味，包括 原味（순항맛）、辣味（매운맛）、醬油口味（간장맛）、起司口 味（치즈맛）。想解解饞的人，可以點份杯裝炸雞年糕邊走邊吃， 人多不妨選擇派對盒或家庭盒，吃個過癮。

半月堂炸雞

반월당닭강정

交通：地鐵1、2號線半月堂站14號出口，出站後步行約1分

地址：대구 중구달구벌대로 지하 2100 메트로센터 지하 C107 호

電話：053-257-0048 營業時間：10:00~ 22:00

價位參考：年糕、炸雞或炸雞年糕杯裝各₩ 4,000，盒裝₩ 7,000~ ₩ 20,000。

半月堂地下街

반월당 지하상가

地下街位於B2，服飾店、飾品店、鞋店、化妝保養品店、 寵物用品店、隱形眼鏡專賣店……琳瑯滿目的店家 讓人眼花撩亂，中央圓形大廳有手扶梯可以通往B1 夾層，在那裡可以找到像是飯捲天國之類的餐廳。

半月堂地下街

交通：地鐵1、2 號線半月堂站，與整個地鐵站連通

地址：대구 중구달구벌대로 지하 2100

電話：053-428-8900

營業時間：視店家而異，每月第一個週一公休。

走訪完半月堂周邊，你會發現大邱其實是一座比想像中更立體、更迷人的城市。紅磚教堂與老街道保留著城市最初的氣息，韓劇拍攝地則讓旅人能實際踏入熟悉場景，而人氣美食與巷弄咖啡館又替旅程添上一份溫度。「在輕鬆漫步中感受城市故事」，那麼大邱半月堂一帶會是最適合初訪大邱的起點！

宇宙明星BT21，帶你玩大邱！現在就請你帶著雀躍心情，跟著BT21前往大邱

・同系列多個城市，以不同風格與設計帶你環遊世界，保證讓喜愛BT21的UNISTARS超級滿意，只要翻開就會忍不住大喊：「太可愛了」！

・內頁充滿設計巧思，翻開就是滿滿的宇宙明星陪你玩遍全世界。

・書中收錄地點，皆為MOOK嚴選出最好玩、最好買以及最好吃的經典行程，只要跟著走，新手也能玩得像達人。

・書中貼心附上心情筆記頁，怎麼使用都可以，讓你自由發揮不設限。

・封面和封底折口還有可撕下的精緻明信片，收藏、使用或送人都OK！

BT21帶你環遊世界：MOOK第8站──釜山‧大邱

》https://reurl.cc/jmrNWM

初訪福岡景點推薦！從博多運河城到一蘭拉麵總社 悠閒自在水岸風光吃人氣鬆餅自由行必看

》https://www.mook.com.tw/article/39180