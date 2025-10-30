大都會客運606公車事故無人傷 公司致歉

大都會客運昨（三十）日下午一時十七分表示，旗下六○六路線編號EAL-1105的公車，行駛往榮總方向時，於台北市中山北路五段三七六號消防隊前發生事故。所幸事故未造成人員受傷，公司對乘客及用路人造成的不便深表歉意。

大都會客運指出，經初步調查，李姓駕駛長酒測結果正常，並無超時駕駛情形，且其最近一次休假為十月二十六日，休假狀況正常。公司已將該名駕駛長列為重點輔導對象，並安排優先送往公車學院接受再教育課程，以強化安全駕駛觀念與危機應變能力。

針對事故造成乘客不便，大都會客運啟動補償措施，凡搭乘該班次乘客，可撥打公司免費客服專線○八○○○五三四三四，提供姓名、聯絡電話與住址，公司將郵寄新台幣一百元超商禮券作為慰問與補償。

大都會客運強調，將持續檢討事故原因，並加強駕駛長教育訓練，確保乘車安全，避免類似事件再次發生。