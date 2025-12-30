大都會投資管理完成收購柏瑞投資

【記者柯安聰台北報導】大都會人壽保險公司（MetLife, Inc., NYSE: MET）旗下的資產管理業務大都會投資管理（MetLife Investment Management, MIM），30日正式宣佈完成對柏瑞投資（PineBridge Investments）的收購。2家公司的管理資產規模合計達7347億美元，客戶遍佈全球各地。



推動資產管理業務增長一直是大都會人壽「新前沿」(New Frontier) 策略的核心目標。是次收購結合MIM的機構投資實力與規模，以及柏瑞投資的全球佈局與高度專業化的服務，進一步鞏固MIM作為全球頂尖多元資產管理公司的地位。



大都會人壽財務總監兼MIM負責人John McCallion表示，我們將攜手發展成為能應對當前市場挑戰及把握未來投資機遇的企業。我們相信，2家公司的結合將加速實現『新前沿』策略所訂下的增長目標。



MIM同時公佈來自雙方公司的新任管理團隊成員。MIM總裁Brian Funk將於合併後領導公司。



MIM總裁Brian Funk表示，我們的領導團隊匯聚2家公司的優秀人才，將透過專業服務與共同願景，為客戶創造更大的長遠價值。



2024年12月，MIM宣佈達成向盈科拓展集團收購柏瑞投資的協議。超過一半在交易中被收購的客戶資產來自美國以外的投資者，其中1/3來自亞洲。收購不包括柏瑞投資的私募股權基金業務及其在中國大陸的合資企業。（自立電子報2025/12/30）