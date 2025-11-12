大都會整頓先發輪值 球團高層期待千賀滉大反彈

千賀滉大下半季表現不佳，近期出現在交易傳聞當中。圖／翻攝自X@MLB

大聯盟總管會議今（12日）於拉斯維加斯展開，紐約大都會的棒球營運總裁 David Stearns 接受媒體採訪時坦承2025年球季「令人失望」，主因是先發輪值的傷病和糟糕表現，並宣布改善輪值是休賽季的首要任務。對於陷入交易傳聞的日本投手千賀滉大，Stearns 強調球隊仍將他視為先發輪值的一員，但也表明將積極尋找一名真正的王牌投手。

大都會隊在2026年球季前的首要課題，是整頓2025年表現不佳的先發輪值。上個賽季，傷病和不穩定的表現是主要問題，Stearns 特別指出在主力受傷後，接替的投手群並沒有拿出應有的水準。

廣告 廣告

日籍投手千賀滉大在2024年幾乎因傷整季報銷，2025年球季繳出22場先發，在隊中排名第三，只落後給 Clay Holmes（31場）和 David Peterson（30場）。然而千賀在上半季看起來恢復2023年的王牌身手，但在6月腿筋受傷後，他就再也沒找回狀態，甚至在9月被下放小聯盟。

千賀滉大在大都會的前景有些不明，他的名字也出現在交易傳聞中，但 Stearns 表示目前仍將千賀視為輪值的一部分，「他已證明有能力投出好成績，儘管過去兩年起伏不定，但他的天賦與企圖心都在，我們會給他機會東山再起。」

大都會目前的先發輪值由 Peterson、Holmes、千賀、Sean Manaea 和 Nolan McLean 組成。另外包括 Jonah Tong 和 Brandon Sproat 也可能競爭位置。談到是否會再找來王牌投手補強，Stearns 表示球團將積極評估自由市場與交易可能：「人人都想要真正的王牌投手，但市場上這類人選不多。我們會持續關注，如果有頂級先發可交易或簽約，我們一定參與競爭。」包括老虎隊的 Tarik Skubal，以及馬林魚隊的 Sandy Alcantara，都是潛在交易目標。

但 Stearns 也重申他多次強調的觀點：「最終，在你的陣中擁有一名真正王牌的最好方法，就是自己培養出來，我們正往這個方向前進。」目前大都會最有潛力成為下一個王牌的選手，應屬球季末段表現突出的 McLean，他在8場先發登板中繳出5勝1敗、防禦率2.06的優異表現。

「但我們也絕對不會放過任何讓我們大聯盟戰力變得更好的機會。我們會在自由市場和交易中尋找先發投手。」Stearns 重申，大都會已建立起足以支撐重大交易的農場深度：「若市場上出現頂級先發，我們會積極參與討論。雖然我們有界線，但現在的農場系統足以讓我們同時發展年輕戰力與進行補強。」



回到原文

更多鏡報報導

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否出戰經典賽？道奇總管首表態

道奇補強計畫曝光！外野與牛棚成補強焦點 村上宗隆可能不是首要目標

道奇工具人帶傷助球隊衛冕 下週手術預計明年春訓歸隊