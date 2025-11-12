大都會整頓先發輪值 球團高層期待千賀滉大反彈
大聯盟總管會議今（12日）於拉斯維加斯展開，紐約大都會的棒球營運總裁 David Stearns 接受媒體採訪時坦承2025年球季「令人失望」，主因是先發輪值的傷病和糟糕表現，並宣布改善輪值是休賽季的首要任務。對於陷入交易傳聞的日本投手千賀滉大，Stearns 強調球隊仍將他視為先發輪值的一員，但也表明將積極尋找一名真正的王牌投手。
大都會隊在2026年球季前的首要課題，是整頓2025年表現不佳的先發輪值。上個賽季，傷病和不穩定的表現是主要問題，Stearns 特別指出在主力受傷後，接替的投手群並沒有拿出應有的水準。
日籍投手千賀滉大在2024年幾乎因傷整季報銷，2025年球季繳出22場先發，在隊中排名第三，只落後給 Clay Holmes（31場）和 David Peterson（30場）。然而千賀在上半季看起來恢復2023年的王牌身手，但在6月腿筋受傷後，他就再也沒找回狀態，甚至在9月被下放小聯盟。
千賀滉大在大都會的前景有些不明，他的名字也出現在交易傳聞中，但 Stearns 表示目前仍將千賀視為輪值的一部分，「他已證明有能力投出好成績，儘管過去兩年起伏不定，但他的天賦與企圖心都在，我們會給他機會東山再起。」
大都會目前的先發輪值由 Peterson、Holmes、千賀、Sean Manaea 和 Nolan McLean 組成。另外包括 Jonah Tong 和 Brandon Sproat 也可能競爭位置。談到是否會再找來王牌投手補強，Stearns 表示球團將積極評估自由市場與交易可能：「人人都想要真正的王牌投手，但市場上這類人選不多。我們會持續關注，如果有頂級先發可交易或簽約，我們一定參與競爭。」包括老虎隊的 Tarik Skubal，以及馬林魚隊的 Sandy Alcantara，都是潛在交易目標。
但 Stearns 也重申他多次強調的觀點：「最終，在你的陣中擁有一名真正王牌的最好方法，就是自己培養出來，我們正往這個方向前進。」目前大都會最有潛力成為下一個王牌的選手，應屬球季末段表現突出的 McLean，他在8場先發登板中繳出5勝1敗、防禦率2.06的優異表現。
「但我們也絕對不會放過任何讓我們大聯盟戰力變得更好的機會。我們會在自由市場和交易中尋找先發投手。」Stearns 重申，大都會已建立起足以支撐重大交易的農場深度：「若市場上出現頂級先發，我們會積極參與討論。雖然我們有界線，但現在的農場系統足以讓我們同時發展年輕戰力與進行補強。」
更多鏡報報導
大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否出戰經典賽？道奇總管首表態
道奇補強計畫曝光！外野與牛棚成補強焦點 村上宗隆可能不是首要目標
道奇工具人帶傷助球隊衛冕 下週手術預計明年春訓歸隊
其他人也在看
避免「全猿逃走中」！傳樂天砸5000萬盼留6隊都想搶到手的「老虎」黃子鵬
體育中心／綜合報導樂天桃猿雖然勇奪本季總冠軍，但隨後爆發的二軍宿舍和撤換總教練事件，讓奪冠喜悅完全被沖淡，不過仍盡力避免「全猿逃走中」，開出樂天易主後最大的4年5千萬元的合約，希望能夠留住在先發輪值中的「老虎」黃子鵬。另外，除了給決定續留的林承飛也開出3年逾2千萬合約外，也積極提前談約希望能用複數年約留住明年取得FA資格的隊長林立。FTV Sports ・ 5 小時前
NPB》西武正式宣布 開放今井達也挑戰大聯盟
埼玉西武獅在今天正式宣布，他們已經批准右投手今井達也的申請，同意讓他透過公告轉隊制度挑戰大聯盟，接下來球團隊開始著手相關申請手續。他是西武今年繼高橋光成後，第2位獲准挑戰大聯盟的球員。TSNA ・ 2 天前
中職》被傳為桃猿下一任教頭好吃驚！平石洋介社群發文否認傳聞：完全沒談過
甫奪下今年中職總冠軍的樂天桃猿於9日結束與日職東北樂天金鷲以及韓職KT巫師的交流賽後，震驚宣布總教練緯來體育台 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 4 小時前
中職》樂天拔掉古久保健二原因疑和戰績有關 作法粗暴球團落得連滾帶爬下場
剛率領樂天桃猿奪下中華職棒36年總冠軍的樂天桃猿，昨天（9日）無預警宣布古久保健二將卸下總教練職務，緯來體育台 ・ 1 天前
最美打擊教練莎菈真的要走了？中信兄弟球團證實：會有教練團調整
體育中心／綜合報導休賽季樂天桃猿和富邦悍都陸續公布球員異動，在台灣大賽爭冠失利的中信兄弟是否會有動作也備受關注，尤其日前外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在個人社群PO出感謝文，近日又在沖繩執教冬季聯盟，被聯想很有可能即將離隊，對此球團也證實「教練團會有些微調整」，表示確定名單後會向外界公佈。FTV Sports ・ 1 天前
中職》古久保健二昨上午黯然退群 陳晨威發文抱不平：沒有一個總教練如此真性情
樂天桃猿以「下剋上」之姿奪下中職36年總冠軍後，卻無預警撤換冠軍教頭古久保健二，不僅輿論一片譁然，桃緯來體育台 ・ 19 小時前
MLB》親眼見證大谷翔平「傳奇之戰」金慧成直呼：像夢一樣
剛隨洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸的南韓內野手金慧成，返國後接受韓國《JTBC新聞室》專訪，暢談旅美首年的心路歷程。從與「二刀流」巨星大谷翔平並肩作戰的震撼，到季後賽坐板凳的遺憾，再到與日本王牌山本由伸培養出的深厚友誼，都成為他職業生涯中難忘的一頁。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／守護者連霸最佳教練 球迷急喊藍鳥主帥被搶劫！怒酸「最大笑話」
大聯盟12日公布年度最佳總教練，美聯最終由守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）擊敗藍鳥總教練史奈德（John Schneider）當選，成為美聯史上連霸最佳教練第2人，不料許多球迷直呼這個獎項應該給到史奈德，怒酸史奈德被搶了，沒得獎實在是「笑話」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MLB／金慧成從大谷和山本身上學到很多 相信韓國棒球能超越日本
道奇隊南韓工具人金慧成最近受訪時提到，從日本球員大谷翔平和山本由伸身上學到很多，他相信韓國棒球總有一天會超越日本。 金慧成接受韓國電視台《JTBC》訪問時被問到，哪一刻感受到大谷真的很強，金慧成...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
中職／樂天臉書PO封王影片 古久保健二「獻聲」卻卸任！球迷灌爆留言區
樂天桃猿10日在官方臉書分享封王遊行當天的影片，尷尬的是，影片一開始的旁白是總教練古久保健二抵達市府廣場前的致詞。沒想到2日舉行的封王遊行，7天後古久保健二已經卸下冠軍教頭身份。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》亞洲棒總聲明 CPB並無謠傳的上海兄弟
世界棒壘球總會（WBSC）的政策為推動全球棒球運動發展，亞洲要發展棒球亦大力支持。為提升亞洲棒球水準的政策下，由亞洲棒球總會（BFA）提出「亞洲大聯盟」計畫，以提升亞洲各會員國的棒球運動水準，棒球城市聯賽，即是提升各國棒球運動的一環。Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前
樂天桃猿》古久保健二被辭職風波炎上！ 日本球迷直言：三木谷浩史對棒球沒有心
中職36年總冠軍樂天桃猿9日打完桃園亞洲職棒交流賽，就宣布監督古久保健二被辭職，引發球員跟球迷不滿發文，這起事件也衍生出來到未來可能有日本監督續任，而古久保健二監督被撤換，日本球迷也留言「三木谷浩史（樂天集團老闆）沒有心。」TSNA ・ 1 天前
中職》打教丹尼爾受美職延攬離隊 兄弟打擊部門人事調整中
中信兄弟今年例行賽戰績第一，但尋求衛冕失利，季後教練部門人事異動尚在調整。而擔任一軍巡迴打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），則已被美國職棒紐約大都會隊邀約，新球季將轉往該隊體系的多明尼加聯盟效力。丹尼爾11日稍早在個人IG發文，表示對中信兄弟的感謝。丹尼爾寫下：「在台灣的兩個球季。感謝中信自由時報 ・ 1 天前
樂天桃猿》球員開直播酸「早知道不要拿總冠軍」！ 林泓育：我們連蛆都吃了還怕什麼
中職樂天桃猿9日比賽後突然換帥，讓監督古久保健二下台，他三天前才被告知不續約，而球員更是不滿，昨日深夜開直播，林立、林泓育、張閔勛以及宋嘉翔，應援團長ABY都有發言，針對球隊今年行為開酸，林泓育甚至說：「我們連蛆都吃了還怕什麼！」針對食安風波再度表達不滿。TSNA ・ 1 天前
中職／樂天桃猿風波不斷！馮健庭發文竟宣布退休 他不捨喊：絕對是有的
樂天桃猿9日無預警讓總教練古久保健二下台引發熱議，11日深夜資深內野手馮健庭也拋出震撼彈，在個人IG寫下「野球人生終了」宣布退休，底下馬上湧入隊友和其他隊選手留言祝福，其中成晉也不捨喊，「你絕對是有的啦，我們一起經歷太多事。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
道奇拼3連霸外野補強首選出爐 58.5％粉絲要求找回他
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇完成世界大賽衛冕，球隊高層點出爭取三連霸王朝首要課題在於救援投手與外野陣容補強，相關話題持續發酵，專注道奇動態的網媒《Dodgers Nation》進行非官方的粉絲調查，結果有58.5的網友都期待貝林傑（Cody Bellinger）能夠重返道奇。太報 ・ 1 天前
MLB 2025自由市場懶人包： 休賽季補強、30大自由球員簽約、重大交易總整理【MLB美國職棒大聯盟】
MLB 2025自由市場懶人包，整理2025至2026年期間，休賽季大聯盟自由球員簽約、續約和重大交易整理。Yahoo奇摩運動 ・ 22 小時前
中職》台鋼已向黃子鵬提出合約條件 希望網羅高雄子弟一起打拚
樂天桃猿投手黃子鵬今年率先投入自由球員市場，不少球隊都有高度興趣，台鋼雄鷹領隊劉東洋更證實，已經向黃子鵬提出初步的合約條件，希望網羅這位高雄子弟，回到家鄉一起打拚。黃子鵬在自由球員申請的第一天就送件，他的經紀人陳德倫今天表示，台灣大賽開打前就和樂天洽談過兩次，複數年合約也是談約方向，而在正式投入自由自由時報 ・ 18 小時前
WBC》球迷注意！中華隊賽事座位加賣 進攻可「站立應援」
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，主辦單位近日公布最新票務與應援席規劃。除了地主日本隊外，中華隊與韓國隊也將首度設立「官方應援區」，球迷可在比賽中起立加油，體驗更熱血的現場氛圍。中時新聞網 ・ 1 天前