大酸卓揆、大法官不守憲法底線 王鴻薇爆綠委們風向變了

司法院憲法法庭牌匾。（資料照／杜宜諳攝）

憲法法庭5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，被網友嘲諷是「五老星憲法法庭」。藍委王鴻薇直指，賴清德倒行逆施衝撞紅線，民選的區域綠委難道不知道民意風向嗎？

王鴻薇22日在《千秋萬事》節目表示，憲法法庭直接把3個人剔除，說不算現有總額？但舊的憲訴法也要現有總額的3分之2，6個人才能開會。簡單的算術，8減3，不就是5人？結果竟然剔除那3人，所以19日這個判決讓輿論譁然，是宣布我們司法跟憲政的死亡！大法官不是最高的司法機構嗎？連法都不遵守，這種做法根本是直接要閹割立法院。

王鴻薇提到，停砍公教年金那天，民進黨準備了很多手板，跑到主席台前喊口號，可是非常明顯，大概只有不分區立委，還有極極少數的區域立委，大概有3分之2的綠委全部坐在自己位子上，根本懶得跟你喊，也懶得舉牌。而且當天還是賴清德請他們吃便當，也就是當天中午已經諄諄教誨了要有戰力，結果下午表決時上面小貓兩三隻，其他人都在滑手機、做自己的事。

王鴻薇直言，賴清德這樣倒行逆施、極度衝撞，連陳水扁、蔡英文都不敢做的事情，這些他嘴巴講的憲政手段，為什麼陳水扁不用，陳水扁比較笨、不懂憲法嗎？不是，陳水扁是知道憲法的底線、紅線在哪裡。只有賴清德直接大喇喇踩紅線，真的把自己當皇帝，包括行政院長不副署、憲法法庭宣判違憲，這人很惡劣，都是借刀殺人，他自己要不沾鍋？「你有本事，就不要公布！」

王鴻薇痛批，更惡劣的是，行政院長跟這些大法官們對賴言聽計從？作為行政院長、作為大法官，是多麼崇高的地位，結果今天竟然連憲法的底線都不遵守，其實很悲哀。

