大酸沈伯洋「三勝」吳怡農​ 楊智伃諷高下立判：沈伯洋可沒輸過蔣萬安

民進黨台北市長選舉在壯闊台灣理事長吳怡農表態後開始出現火藥味，曾有媒體報導被罷團點名參選的立委沈伯洋也針對吳怡農的發言有所回應；對此，國民黨前發言人楊智伃今（25）日在臉書貼文酸，綜觀而言，沈伯洋至少「三勝」吳怡農，有此三勝高下立判。​

日前沈伯洋被問到參選北市長時回應，他自己是國防、國安相關立委，也擔任黨團幹部，現在對他來說最重要的事情，就是把這份工作做好。

而楊智伃表示，雖然沈伯洋被「不知名力量」打壓，目前出戰台北市長之路受阻，而吳怡農動作頻頻，還公開暗指大罷免大失敗的操盤有問題，激起雙方明爭暗鬥的隔空交鋒。

楊智伃說，綜觀而言沈伯洋還是勝過吳怡農，依自己對沈伯洋的了解，他至少有三勝，首先沈伯洋是立委，吳怡農沒當過立委，此為一勝。

楊智伃酸，沈伯洋沒輸過台北市長蔣萬安，吳怡農輸過蔣萬安，此為第二勝；沈伯洋有聯電創辦人曹興誠的錢，吳怡農只有新系大老吳乃仁的臭名，此為第三勝。

楊智伃表示，有此三勝高下立判，自己從一開始就製作請願表，公開表明認為沈伯洋披上民進黨戰袍出戰台北市，才能為市長的戰局激起火花，很多人覺得自己在開玩笑，現在恐怕笑不出來了。

