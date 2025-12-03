大里仁愛護理之家用藝術與故事陪伴長者重拾生命光彩

「盡情揮灑自己的色彩，人生不要留白！」仁愛醫療財團法人附設大里仁愛護理之家透過結合傳承藝術和口述歷史特色，以一對一的陪伴與引導，傾聽並記錄長者珍貴的人生回憶，為他們再度點亮生命深層的價值。每一段傾聽，都是一次憶起往昔的溫暖旅程；每一次創作，皆是長者智慧與生命經驗的再現。陪伴者以耐心與同理，與長者一同回望生命軌跡—從成長記憶、家庭情感，到工作生涯及人生中的喜怒哀樂—再將這些珍貴回憶轉化為藝術作品，幫助長者重新看見自己的價值與影響力，重新體會生命的關懷與意義。（如圖）

一位因中風而語言受限的吳阿公，過去他鮮少參與團體活動，只能以手勢與人溝通。然而，在參與藝術輔療後，不僅主動加入活動，還主動表達需求，並協助藝術夥伴準備場地，甚至在創作分享時，嘗試以語言表達自己的想法。藝術，悄悄打開了他的心，也重新打開了他與世界的連結。

資深志工周賢滄表示，一支火柴，可以喚起長者年輕時的雄心壯志；一隻心愛的寵物，讓他們想起青春裡的愛戀；一個車站，敘述當年的悲歡離合；一條河流，藏著兒時的純真回憶。在創作過程中，長者選擇自己的顏色和媒材，完成屬於「自己」的獨一無二作品。

邱佳慧護理長表示，每位長者都是活生生的文化寶藏。讓溫度流轉於心，讓溫馨傳承於人，陪伴長者創作出屬於他們的獨特生命故事。在創作的過程裡，照顧轉化為雙向的交流、對話的橋樑，長者以人生智慧與笑容回饋我們，照顧不再只是施予與被動接受，而成為彼此成就、共享感動的體驗。。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）胸腔內科吳昆明主任指出，面對長者老化與慢性疾病衝擊，甚至生命末期，除了醫療照護之外，更需要的是理解、陪伴與接納。照顧是一門藝術，當藝術介入照護，不僅能減緩功能退化，更能提升長者心理與生活品質，使醫療照護更加完整而人性化。