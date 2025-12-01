大里仁愛醫院推鳳凰電波教育訓練 強化醫療美容安全品質
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】46歲的林小姐因為工作繁忙長期熬夜，最近感覺臉部鬆弛、法令紋加深，照鏡子總覺得疲態明顯。經朋友推薦她前往仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）皮膚科與美容醫學中心黃昭瑜主任門診，接受鳳凰電波治療後，肌膚緊緻度大幅改善，明顯拉提效果讓她重拾自信。黃昭瑜主任表示，鳳凰電波是目前市面上廣受大眾信賴的「非侵入式緊膚治療」，但要達到自然、安全且有效的拉提效果，施打原理與技術細節都需要具備深厚醫學知識，才能真正兼顧美麗與安全。
黃昭瑜醫師說明，鳳凰電波透過專利單極射頻（Monopolar RF）技術，將能量傳遞到真皮層與深層組織，使膠原蛋白受熱後收縮並重新排列，啟動新生作用，達到緊膚、拉提與改善細紋的效果。與一般的射頻不同，鳳凰電波具有智慧能量控制、震動舒緩與冷媒保護層，能降低治療時的不適感，也提升治療的安全性。鳳凰電波不是「能量打越高越好」，而是需要根據每位病人的肌膚厚度、鬆弛程度與臉部輪廓，調整能量、深度與路徑，治療計畫必須依照個人條件量身設計，才能真正做到自然緊緻、不僵硬和不腫脹。
為了讓更多專科醫師掌握鳳凰電波的最新進展與正確施打技巧，該院特別舉辦年度教育訓練課程，邀請全台皮膚科與整形外科醫師參與，強化醫美治療安全品質。此課程由雷射光電醫學會理事長胡倩婷副院長親自主持，黃昭瑜主任進行鳳凰電波的原理講解、臨床判斷與施打示範。胡倩婷醫師表示，能量型醫療儀器需要穩定、精準與安全的操作，醫師對於臉部解剖結構與能量變化的理解，是確保遠離副作用的關鍵。教育訓練不只是提升醫師技術，更是保護病人安全的重要一環。
黃昭瑜醫師提醒，民眾對鳳凰電波常有誤解，迷思一：「能量越高越好」—事實上需要依照脂肪厚度、鬆弛位置做精準調整，過高能量反而可能增加疼痛與副作用；迷思二：「一次治療等於整臉緊到最高點」—膠原蛋白增生需要時間，一般在2–3個月效果最明顯，之後持續改善；迷思三：「任何人都可以施打」—太瘦或脂肪不足者、嚴重鬆弛者需評估是否合併其他療程。
黃昭瑜主任強調，由於鳳凰電波屬於中深層能量治療，治療的層次接近脂肪、深筋膜區域，因此若由非專業人員施打，可能造成皮膚灼傷或發炎、臉部凹陷和組織受損、不對稱或治療效果不均、膠原蛋白受損反而更鬆弛，所以更凸顯專業醫師的重要性，可避免燙傷、凹陷及不對稱等風險。專業皮膚科與整形外科醫師熟悉臉部解剖結構，能根據病人需求進行個人化設計，並確保治療過程安全穩定。民眾選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，是對自己最好的保障。
胡倩婷理事長提醒，選擇合法院所與專業醫師，才是最安心的緊膚方式。鳳凰電波因為恢復期短、效果自然，成為許多忙碌上班族與熟齡族群的愛用療程，但醫療美容依然是「醫療行為」，安全與技術比效果更重要。她呼籲民眾在追求緊緻輪廓時，不只要看價格，更要看醫師的專業與資格，唯有正確的操作與安全的環境，才能讓鳳凰電波真正成為安全、有效、值得信賴的緊膚選擇。
其他人也在看
黑五強檔必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時7折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著年末的黑五強檔優惠，各大平台推出的超級折扣，大推黑五必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 9 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 12 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 11 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 14 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》味全外籍教練團大震盪 全員不續約找大聯盟體系教練
味全龍今年戰績B段班收尾，2026年一軍教練團陣容變動幅度不小，據悉外籍教練團中的克魯茲、高須洋介和羅曼通通不續約。明年除了高機率加入的樂天冠軍教頭古久保健二，還會網羅來自大聯盟體系的外籍教練，堪稱是新球季教練團變動最大環節。味全今年重金網羅2大FA戰士朱育賢和陳子豪，加上限制解禁的王牌徐若熙、本土自由時報 ・ 8 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前