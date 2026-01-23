大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用 增添市民活動場域





臺中市大里區仁化里、仁德里市民活動中心於23日舉行啟用典禮，由市長盧秀燕親自主持，期盼為在地居民提供更多元的休閒與學習空間。該活動中心總樓地板面積達750平方公尺，規劃為三層樓建築，一樓設有多功能禮堂，二、三樓則配置研習教室。整體工程經費約5,038萬元，並已於114年12月竣工。

盧秀燕表示，仁化里與仁德里人口合計約1萬8千多人，長久以來缺乏合宜的室內公共場域，無論是社區集會、課程學習或休閒活動皆不敷使用。此次能夠建置活動中心，主要是因仁化第三公墓於103年完成遷葬，隨後經建設局辦理土地變更為遊憩用地，才有適當空間推動建設。經過市府與地方持續溝通、凝聚共識後，於112年9月21日決標，同年11月17日動工，如今順利落成並正式啟用。

廣告 廣告

盧市長進一步指出，新的活動中心不僅可提供安全舒適的室內場地，舉辦各類文康、學習與交流活動，還能與鄰近的仁化公園、籃球場及機車練習場等戶外設施相互結合，讓里民能夠在室內外之間靈活切換，滿足動靜皆宜的需求，提升生活品質。

大里區長鄭正忠補充，市府在設計時特別注重安全性、便利性與景觀協調，包括增設周邊停車空間與人行步道，並將活動中心與公園綠地相互串聯，既延伸了開闊舒適的環境意象，也減少不同場域使用者之間的干擾，創造更友善的活動氛圍。

市府強調，秉持「富市台中，新好生活」的理念，將持續推動大里區公共建設與服務，期望透過多元空間的活用，讓市民在日常中能有更多休閒、藝文及學習的選擇，共同提升社區的人文氣息與生活福祉。

啟用活動，市議員林碧秀、林德宇、張芬郁、李天生、蘇柏興、江和樹和民政局副局長彭岑凱、工策會副總幹事林家興、大里區戶政事務會主任李雪琴、大里區農會總幹事賴東陽、臺中市大里區清潔隊長蕭國柱、大里區調解會主席林修文、大里區各里里長等人皆出席；立法院副院長江啟臣服務處、立委楊瓊櫻服務處、立委何欣純服務處、振坤宮、番仔寮百姓公廟、仁化福德宮、仁化守望相助隊、仁德守望相助隊亦派員到場，共同關心並支持活動推動。

更多新聞推薦

● 高鐵2/24、25加開12班大學生5折優惠列車 1/27開放購票