大里區光正國中30週年校慶 以八部世界經典作品化裝進場
臺中市立光正國中今明(7、8)兩日舉行創校30週年之校慶系列活動－運動會創意進場、校慶雙語園遊會、師生大隊接力PK賽、活力健康999999、穿越時光校園美景打卡闖關活動、光正之謎密室逃脫解謎活動、30校友回娘家、光正-世界開箱中等；其中密室解謎課程及八年級的創意進場展演更是獲教學卓越金質獎肯定的課程。
今年，結合光正閱讀磐石榮耀及「國際教育」特色，我們以《世界文學》為創意進場主題，帶領觀眾踏上一場橫跨時空與語言的文學旅程。八部世界經典作品《小王子》、《少年Pi的奇幻漂流》、《魯冰花》、《胡桃鉗》、《銀河鐵道之夜》、《浮士德》、《一千零一夜》與《仲夏夜之夢》，化作八個關於「成長、夢想與人性」的篇章，從不同國度的故事中，尋找共同的人心與價值。光正30，不只翻書頁，也翻運動場！
為慶祝30周年校慶，光正今年特別成立醒獅社進行開場祈福表演，而由筱玲校長帶領行政團隊表演時下流行舞蹈及流行歌手洪暐哲、pizzali的演出更是讓學生驚喜連連；曾獲金曲獎肯定的光正校友-椅子樂團也透過影片給母校最大的祝福。光正在民國100年時，全校畢業生一起埋下給未來10年後自己的時光膠囊，預定開挖的110年因受疫情影響，而無法成行。
教育局表示，市長盧秀燕重視教育，為了學生更好的學習環境，市府爭取補助及自籌款項，挹注光正國中相關教育經費，在硬體設備上，建造了全台中第一條奧運等級的薰衣草紫色跑道；為推展AI課程發展，引進12台AI機器人；榮獲國家卓越建設獎的「森林裡的活動中心」也即將在明年3月完工。在軟體計畫中，引進外籍教師、雙語學校計畫、國際教育計畫及ICL國際學伴計畫等…培養孩子們國際競爭力及素養力，讓光正的孩子卓越發光。
校長林筱玲表示，經過歷任校長與教職團隊三十年的耕耘，在市府與許多貴人的應援下，今天的光正國中已脫胎換骨。從最初的紅土操場，到如今媲美巴黎奧運場館的薰衣草紫跑道；從簡樸的教室，到擁有五星級圖書館與智慧教學設備的現代校園；從偏鄉學校的印象，到榮獲教育部閱讀磐石獎、教學卓越金質獎、雙語學校及國際學校獎認證的優質學府；從會考全國狀元到師鐸獎，光正師生獲獎無數。光正用三十年的時間，書寫了一段教育的傳奇。教育是一場「用生命發光」的旅程，在光正的16年，從老師、組長、主任到校長，參與了光正的美麗蛻變。近年，更推動 i-STAR 教育理念——以 individual、inspire、Smile、Trust、Attitude、Relationship 為核心，鼓勵孩子認識自我、相信自己、勇於發光。從閱讀、科技、國際交流，到雙語教育與永續課程，不僅培養孩子們學業的卓越，更塑造品格與幸福的底色。
家長會長簡瑞耀表示，身為第30任的家長會長，能在這個重要的時刻與全體師生、家長、校友一同見證學校的成長與光榮，感到無比驕傲與感動。三十年來，光正人以堅定的教育信念與無數汗水，打造出一所充滿熱情、活力與溫度的學校。無論是學業表現、品格教育，還是師生情誼，處處都能看到光正的風範。未來的光正，相信一定會更亮、更強、更有影響力。希望每一位同學都能勇敢做夢、踏實前進；每一位老師都能繼續燃燒教育的熱情；每一位家長都能成為最堅實的後盾。攜手同行，讓光正的光芒閃耀下個三十年！
更多新聞推薦
其他人也在看
「2」改成「3」！國小代課老師竄改考卷送分 4班要重考
台南一所國小一名小六自然科代課老師，竟擅自竄改學生段考答案，企圖提高成績，影響25名學生，校方已收回考卷並展開調查。該名老師在約談後表示壓力大已提出離職，但有四個班級必須重新考試。教育局主秘陳宗暘強調，若證實老師修改成績，將依規定終止契約並究責。家長們則憂心孩子需重考，直呼「每次考試對學生來說都很重要」！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
志工好心釀禍！基隆藝術展「灰塵作品」遭擦拭 創作者：意外成為新契機
基隆美術館當代藝術特展發生一起意外事件，一位志工在展場巡視時，將藝術家陳松志作品鏡面上刻意附著的灰塵誤認為髒污，用衛生紙進行擦拭清潔，導致作品遭到毀損且難以恢復原貌。這件藝術品原意是透過灰塵表現時間的積累與轉瞬即逝的概念，但因志工對作品寓意理解不足，造成了這起令人遺憾的藝術品損毀事件。文化觀光局已向藝術家致歉並研議後續補救措施。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
女老師帶頭作弊！偷改段考考卷答案遭小學生當場抓包 火速辭職神隱
時間進入11月，也是各大學校的期中考時段。未料台南某所國小，竟出現一名女老師疑似為了提高年級成績，偷偷改答案，不僅被學生當場抓包通報給班導師，校方展開調查後，該名女老師立刻火速辭職避風頭，消息讓家長震驚不已，校方也只能重新進行考試，也驚動台南市教育局出手調查。中時新聞網 ・ 11 小時前
台大推首部兒童醫療短片 細膩記錄兒醫價值與初心
在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。影片於今(5)日正式發布，以溫柔細膩鏡頭記錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現臺大醫院兒童醫院的兒科醫師們如何以專業、耐心與愛心，讓「希望的種子」在這片土地上生根、發芽、綻放。中天新聞網 ・ 1 天前
南投「懸日」現身倒數2天！ 市府宣布：民族路11月8日下午「封街2小時」
南投市公所指出，今年11月7日立冬，預估6日、7日、8日3天都有機會看見台版「曼哈頓懸日」，其中以8日夕陽剛好落在街道接近正中央的位置，視角最佳，推估8日下午4時44分至5時4分是最佳觀賞時間，因此公所舉行「封街追懸日」活動，讓民眾能安心、安全地欣賞魔幻景致，也呼籲參...CTWANT ・ 16 小時前
明道中學學生稱霸TIRT迷宮機器人賽 三隊齊上榜
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在2025桃園國際創新機器人節「TIRT全國迷宮機器人競賽」中，明道中學技互傳媒 ・ 4 小時前
大學建築科系如何靠AI轉型？東海、中原與陽明交大已布局
人工智慧（AI）快速崛起，以前所未有的速度改變各行各業，大學教育急於作出因應，尤其在步向數位化、智慧化的建築產業，相關科系更是設法將AI融入從教學、設計到實作的課程當中，務求接軌產業。諸如中原大學建築系設立AI數位製造實驗室、東海大學的大渡山－東海人工智慧中心持續將AI科技導入建築系等學群，未來可期遠見雜誌 ・ 19 小時前
台南代課老師「作弊」！幫學生擦錯改對拉高分數被抓包
學生考試作弊被老師抓包偶有所聞，但這回卻是老師「作弊」被學生抓包！南市某國小一名六年級自然科代課老師，日前在批改第一次段考考卷時，疑似將低分學生錯誤答案擦掉、改寫成正確答案，以提高分數。此舉被其他學生目睹並通報導師，校方已介入調查。教育局表示，該名教師為外聘短期代課老師，校方為釐清事件真相，已於昨（自由時報 ・ 1 天前
配合豬隻禁運禁宰措施解禁 南市持續加強午餐品質與廚餘管控
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】因應中央於5日宣布，自今（6）日起恢復活豬運輸，並自7日零時起正常辦理拍互傳媒 ・ 14 小時前
南應大生活服務產業系配合校慶辦設計競賽 激發創意設計潛能
台南應用科技大學生活服務產業系配合創校61週年校慶週舉辦「2025全國生活美學收納空間創意設計競賽」，吸引來自員林家商、東港海事學校、北門農工、玉井高中等多所學校參加，競賽結果，高中職組由員林家商家政科學生楊媛雰榮獲第一名。南應大表示，此項競賽以全國高中職家政群生活應用類、農業群、餐飲群及設計群在校學生為主要對象，主題分為「生活應用收納實作」及「收納用品創意設計」二大方向，結合創意設計與務實應用，除推廣生活美學理念，也激發學生創意設計潛能，並透過與業界專家的互動交流拓展職涯視野，提升美學實踐與問題解決能力。為展現競賽專業性，校方特邀請台灣無印良品股份有限公司人資部長林欣韻、台灣收納整理發展協會理事長謝佳靜、中華國際能量空間整理師協會理事長朱靜珊等多位業界重量級人士擔任評審 ...台灣新生報 ・ 1 天前
夢幻懸日來了！11/8南投2路段封街交管 賞日時間、特色活動一次看
[Newtalk新聞] 每年到了節氣「立冬」前後，南投市民族路會出現夕陽高掛長街的懸日美景，對此，南投市公所指出，今年最佳觀賞懸日時間，推測在6至8日下午4點44分到5點4分，8日下午3點到5點10分將於民族路和公園街封街追管制，當天還會有迷你市集，會有攤商、餐車、音樂表演，讓大家安心追懸日。 南投市公所表示，今年立冬是11月7日，依據往年經驗，6、7、8日都可追懸日，這次最佳觀賞懸日時間，推測在下午4點44分到5點4分，為了讓大家安心追日，公所將在8日下午3點到5點10分，於民族路(從大同街到南陽路)及公園街(從民權街到龍井街)實施封街管制。 對此，南投市長張嘉哲也在臉書上指出，封街追懸日，已經是南投人的傳統，因此為了確保大家安全無虞、安心欣賞此畫面，今年不僅一樣會封街，還特別安排迷你市集，邀請美食攤商、餐車，還有音樂表演，陪伴大家度過這美好時光；另外他也提醒，太陽光在懸日時幾乎正對眼睛，即使日落時亮度稍弱，長時間直視仍可能傷害視網膜，千萬不要直接用眼睛盯著太陽。查看原文更多Newtalk新聞報導非洲豬瘟暫解禁！卓揆喊話：周末起 安心購買大吃豬肉及其製品快訊》防疫非洲豬瘟不利 台中市新頭殼 ・ 23 小時前
2025最震撼IP沉浸互動展 《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》夢幻登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】今年秋冬最受矚目的科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於1互傳媒 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 1 天前
澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍
衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化自由時報 ・ 1 天前
「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義互傳媒 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 3 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
柯蕭爆料！奪冠當下以為被追平 被提醒「我們贏了」才停止熱身
體育中心/蔡晴景報導洛杉磯道奇在世界大賽第七戰擊敗多倫多藍鳥，成功蟬聯冠軍，封王後成員們上一檔由貝茲（Mookie Betts）主持的節目，一起回顧系列賽。其中準名人堂強投柯蕭（Clayton Kershaw）爆料，奪冠當下他完全搞不清楚狀況，是靠隊友提醒才知道比賽已經結束。FTV Sports ・ 2 小時前