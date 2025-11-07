大里區光正國中30週年校慶 以八部世界經典作品化裝進場





臺中市立光正國中今明(7、8)兩日舉行創校30週年之校慶系列活動－運動會創意進場、校慶雙語園遊會、師生大隊接力PK賽、活力健康999999、穿越時光校園美景打卡闖關活動、光正之謎密室逃脫解謎活動、30校友回娘家、光正-世界開箱中等；其中密室解謎課程及八年級的創意進場展演更是獲教學卓越金質獎肯定的課程。

今年，結合光正閱讀磐石榮耀及「國際教育」特色，我們以《世界文學》為創意進場主題，帶領觀眾踏上一場橫跨時空與語言的文學旅程。八部世界經典作品《小王子》、《少年Pi的奇幻漂流》、《魯冰花》、《胡桃鉗》、《銀河鐵道之夜》、《浮士德》、《一千零一夜》與《仲夏夜之夢》，化作八個關於「成長、夢想與人性」的篇章，從不同國度的故事中，尋找共同的人心與價值。光正30，不只翻書頁，也翻運動場！

為慶祝30周年校慶，光正今年特別成立醒獅社進行開場祈福表演，而由筱玲校長帶領行政團隊表演時下流行舞蹈及流行歌手洪暐哲、pizzali的演出更是讓學生驚喜連連；曾獲金曲獎肯定的光正校友-椅子樂團也透過影片給母校最大的祝福。光正在民國100年時，全校畢業生一起埋下給未來10年後自己的時光膠囊，預定開挖的110年因受疫情影響，而無法成行。

教育局表示，市長盧秀燕重視教育，為了學生更好的學習環境，市府爭取補助及自籌款項，挹注光正國中相關教育經費，在硬體設備上，建造了全台中第一條奧運等級的薰衣草紫色跑道；為推展AI課程發展，引進12台AI機器人；榮獲國家卓越建設獎的「森林裡的活動中心」也即將在明年3月完工。在軟體計畫中，引進外籍教師、雙語學校計畫、國際教育計畫及ICL國際學伴計畫等…培養孩子們國際競爭力及素養力，讓光正的孩子卓越發光。

校長林筱玲表示，經過歷任校長與教職團隊三十年的耕耘，在市府與許多貴人的應援下，今天的光正國中已脫胎換骨。從最初的紅土操場，到如今媲美巴黎奧運場館的薰衣草紫跑道；從簡樸的教室，到擁有五星級圖書館與智慧教學設備的現代校園；從偏鄉學校的印象，到榮獲教育部閱讀磐石獎、教學卓越金質獎、雙語學校及國際學校獎認證的優質學府；從會考全國狀元到師鐸獎，光正師生獲獎無數。光正用三十年的時間，書寫了一段教育的傳奇。教育是一場「用生命發光」的旅程，在光正的16年，從老師、組長、主任到校長，參與了光正的美麗蛻變。近年，更推動 i-STAR 教育理念——以 individual、inspire、Smile、Trust、Attitude、Relationship 為核心，鼓勵孩子認識自我、相信自己、勇於發光。從閱讀、科技、國際交流，到雙語教育與永續課程，不僅培養孩子們學業的卓越，更塑造品格與幸福的底色。

家長會長簡瑞耀表示，身為第30任的家長會長，能在這個重要的時刻與全體師生、家長、校友一同見證學校的成長與光榮，感到無比驕傲與感動。三十年來，光正人以堅定的教育信念與無數汗水，打造出一所充滿熱情、活力與溫度的學校。無論是學業表現、品格教育，還是師生情誼，處處都能看到光正的風範。未來的光正，相信一定會更亮、更強、更有影響力。希望每一位同學都能勇敢做夢、踏實前進；每一位老師都能繼續燃燒教育的熱情；每一位家長都能成為最堅實的後盾。攜手同行，讓光正的光芒閃耀下個三十年！

