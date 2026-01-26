大里區公所攜手慈善單位溫馨送暖 助獨居長輩過好年





春節將至，溫馨送暖，為關懷轄區內獨居長者，台中市大里區鄭正忠區長特別號召在地瑞城百姓公慈善功德會及各善心人士們共同集資準備春節紅包慰問金及物資，並會同本所居家服務志工隊於春節前夕舉辦「溫馨送暖．歡喜過新年」活動，一同關懷獨居長者，一掃獨居的孤寂。

鄭區長正忠特別於春節前夕1月26日，率大里區公所居家老人服務志工隊、里長、瑞城百姓公慈善功德會夥伴一同至區里獨居長者家中拜訪，除了慰問金及物資外，也特別準備年菜，期望給獨居長者一個溫馨的年節。鄭區長正忠表示政府資源有限、民間力量無窮，公所除了平時安排志工關懷轄區內獨居長者，在特別節日亦會親訪長輩府上致贈物資禮品表達慰問，透過結合各界善心人士的資源及力量，讓長輩們可以感受到溫暖的家庭氛圍。

本次活動非常感謝本區各里里長們、民意代表一起參與到府慰問活動，同時也感謝獨居老人志工隊，因為有志工們的關懷和陪伴，讓大里的長者感受到滿滿的愛與溫暖。

現今高齡化社會及人口外移的影響，使得社區中的獨居長者逐年增加，為提倡「老吾老以及人之老」的精神，大里區公所持續推動在地化的社區居家老人服務，平日由轄內的居家老人服務志工隊主動提供問安、關懷之服務，讓獨居長者能感受到公所的關懷。而在春節前夕辦理此「溫馨送暖－獨居長輩年節送暖活動」活動，讓長者們能在社會各界提供紅包、物資及愛的關懷下，感受到社會大眾、政府機關與志工伙伴大家一家親的溫馨氛圍。

協辦單位及贊助單位如下：

1.瑞城百姓公慈善功德會(贊助紅包)

2.善心人士－李國祥先生(贊助物資)

3.社會局(贊助物資)

