大里區德芳路1段拓建 議員怨空轉

台中市議員林德宇在議會質詢時表示，大里區德芳路一段拓寬工程，歷經盧市長7年進度空轉，他要求盧市長，要發揮打通大智路、市政路的決心，在盧市長任內完成大里最核心地段，德芳路一段打通工程，完成民眾期待。

建設局長陳大田表示，這個案子建設有提報生活圈的計畫，但是在今年度提的時候被打回票，第一個，區公所要就內政部所提到的一些意見，因為中間有一段是相當多的需要拆遷，這一段必須要再凝聚共識；第2個，在光榮國中前面這一段，是優先提出來要先做的部分，那目前內政部對這一段還有意見，還在溝通當中。

林德宇表示（見圖），德芳路一段，中興路到光榮街這段是最大的瓶頸。他問盧市長，是否有去過嗎？8年任內，競選總部也放在大里，盧市長有沒有信心完成打通？還是覺得這題就這樣過完任期。

市長盧秀燕表示，這邊很熟悉，而且黃副市長的督導區就是大里區。老實講最大的問題，那就是因為要拆遷太多，所以才會想要像市政路一樣，把它切割成兩標、三標，所以才去把它切出來中興路到光榮街這段，但中央內政部有意見，會再去溝通爭取。