大里區永隆寵物公園首座「毛小孩專區」啟用

▲啟用吸引眾多，民眾帶著毛小孩家人到場體驗。

台中市府建設局投入約320萬元，於大里區永隆寵物公園完成區內首座寵物專區建置，提供毛孩專屬、安全且具規範的活動場域，並於昨（7）日正式啟用。啟用當日，地方更自發舉辦寵物義剪、義診等貼心活動，吸引許多市民攜帶毛孩到場同樂，現場氣氛溫馨熱絡，為大里區推動寵物友善公共空間寫下重要里程碑。

建設局長陳大田表示，永隆寵物公園基地鄰近南區與大里區交界，此案工程總經費約新台幣320萬元，已於114年底順利完工並正式開放使用。園區依犬隻體型分設大型犬區及小型犬區，並設置活動草皮與寵物活動棧道，提供毛孩奔跑、互動與訓練等多元使用空間，有效回應大里區長期缺乏專屬寵物活動場域的需求，同時提升使用安全性與管理秩序。

寵物專區設計強調與自然景觀融合，採草皮鋪面及開放式配置，避免過度封閉造成視覺阻隔，使寵物活動空間自然融入整體公園景觀；另於出入口動線設置洗手洗腳台等實用設施，操作直覺、便於清潔維護，兼顧使用者體驗與後續管理需求；入口處亦設置大型寵物公園意象，期盼成為在地新的打卡亮點。