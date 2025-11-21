大里區農會慶祝創會105週年 11/29大里高中登場
大里區農會慶祝創會105週年，最壓軸精彩的慶祝大會暨園遊會活動，將於11月29日上午在市立大里高中(國中路365號)操場登場，農會安排有捐贈復康巴士、頒贈轄區內學校各類專長發展基金、家政班美食園遊會、青農農特產品展售、民俗技藝表演、農業推廣成果展、農產品加值體驗DIY等活動，精彩絕倫，誠摯邀請大家踴躍參加。
「根深葉茂105 穩步用心載新局 」 大里農會創立105週年，好事成雙，為照顧身心障礙者朋友們可以享有溫馨接送、暢行無礙之交通服務，特別在本會創立105週年慶祝大會活動會場，捐贈復康巴士2輛，贈與臺中市政府社會局，由臺中市盧秀燕市長代表接受，感謝盧秀燕市長撥空親臨參加。大里農會願秉持關懷社會之精神及回饋社會之初衷，籍由此舉，希望能確實幫助身障者無障礙之服務。
大里區農會總幹事賴東陽表示，大里農會前身為「大里杙信用組合」，日治時期大正9年（民國9年）成立，民國38年將大里鄉農會與合作社改組，合併為臺中縣大里鄉農會，民國82年改制為臺中縣大里市農會，民國100年再改制為臺中市大里區農會，今年剛好滿105週年。
大里區農會為感謝多年來農友、會員們與地方各界之提攜愛護，鼎立支持，特別安排慶祝大會暨美食園遊會活動，11月29日上午將在祝壽鼓熱烈鼓聲中揭開序幕，慶祝大會中將捐贈復康巴士、頒贈轄區內學校各類專長發展基金、接著民俗技藝表演、23個家政班美食園遊會、13個青農展售攤位、米食食農教育闖關遊戲、米食DIY---等節目內容豐富，盛會可期。
