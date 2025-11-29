大里區農會慶105週年 捐贈中市府復康巴士 關注弱勢族群造福鄉里

台中市政府與大里農會攜手做公益。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市大里區農會長期投入公益並深耕在地服務，今（29）日於105週年慶祝大會中，捐贈第3輛復康巴士與消防救災器材予市府，並提供大里區19所國高中小學發展基金。台中市長盧秀燕親自出席捐贈儀式，感謝大里區農會長期投入投入公益活動，關注弱勢族群議題並與地方攜手共榮，不僅造福鄉里，更以實際行動支持身心障礙者與弱勢族群。

盧市長出席大里農會105周年生日慶。（圖/記者廖妙茜拍攝）

盧市長致詞時表示，「祝福大里區農會105歲生日快樂！」並盛讚大里農會是全國三百多家農會中，經營績效名列前三的優秀團隊。能在百餘年間始終受到肯定，最重要的是產銷用心與團隊努力，賴總幹事、區長與所有農會同仁皆秉持「服務農友」的最高目標，無論農業金融、推廣輔導、農民服務或農產品行銷，都全力投入，讓大里農會成為全國頂尖的農會之一。盧市長也特別感謝賴總幹事、商辦理事長及所有里幹事的用心付出。

盧市長回憶，她在農會100週年時也曾親臨祝賀，今年活動更是盛大熱鬧，會場外滿滿是熱情參與的民眾，顯見農會辦理活動十分成功。盧市長肯定，大里農會不僅深耕農業、協助農民，更長期投入社會公益，用行動回饋地方，令人敬佩。

盧市長指出，今日農會慷慨捐出三筆公益經費，其中最重要的一項，就是捐贈小型復康巴士。台中市復康巴士是六都唯一「完全免費」、且不受設籍限制的服務，每年出動逾90萬趟次，提供行動不便者、身心障礙者及高齡長輩安全便利的交通協助。她感謝大里農會再度攜手市府守護弱勢，補強社會安全網，讓有需要的市民都能安心出門。

台中市政府與農會攜手捐贈復康巴士。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此外，大里區農會也特別捐助在地學校教育經費，協助19所國高中小學增添更多發展資源，讓孩子們能接受更優質的教育。盧市長表示，她代表台中市政府與全體市民，向農會表達誠摯感謝與祝福。

大里區農會表示，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，在週年慶活動中捐贈復康巴士，希望提供身心障礙朋友更溫馨且無障礙的交通服務，落實對在地的關懷。

社會局說明，目前台中市共有285輛復康巴士，每年服務約90萬趟次。為提升便民性，除電話預約外，民眾可透過復康巴士網路預約系統線上操作；另透過GPS車隊監控APP掌握車輛動態，讓身心障礙者可即時查詢車輛位置，減少等待時間。

最後，盧市長也再次祝福大里農會105週年生日快樂，期盼農會業務蒸蒸日上、百年再創新風華，也祝福所有市民身體健康、事事順利。