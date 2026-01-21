大里垃圾山打包到文山 議員批盧秀燕把問題丟給下一任市長

台市議員陳淑華(左)、陳俞融(右)批大里垃圾山打包卻移至文山焚化爐是騙肖仔。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市垃圾問題日益嚴重，多名民進黨市議員今天在市議會質疑，文山焚化廠、后里焚化廠、烏日焚化廠3大廠汰舊延誤，再加上廚餘無處去化，無法進焚化廠的垃圾廚餘每日超過200噸，只能堆置在大里，現在要花1億多元打包堆置在文山，文山堆完以後，要再堆置到哪裡？根本就是「騙肖仔」做法，把垃圾丟給下一任市長。

市長盧秀燕說，垃圾都堆在大里垃圾掩埋場，當地議員希望減量，因此編列1億多元打包，1年約打包八8噸，一旦文山焚化爐蓋好就可去化。

民進黨議員陳淑華指出，大里垃圾山有40萬噸，目前為止打包了1617公噸，只打包了百分之0.4而已，每天還有200噸垃圾，5年後文山焚化廠建好啟用，累計台中市要再堆置40萬噸垃圾，總計80萬噸，共還要浪費公帑超過70億元，加上一些其他費用，要浪費人民納稅錢超過百億元。

陳淑華說，而盧秀燕市長怠惰處理垃圾的結果，垃圾山垃圾的處理就是從一個地方再搬到另外一個地方，根本就是騙肖仔做法，從大里搬到文山，文山之後要再換到哪裡？垃圾山一座堆過一座。盧秀燕完全沒有處理的能力，想把垃圾丟給下一任市長。

議員陳俞融則說，文山焚化廠改建工程延宕7年，預計最快要到2029年才能完工。這導致大里掩埋場堆積近40萬噸垃圾，但環保局花費逾1億元進行垃圾打包計畫，僅處理了約8萬噸，卻只是將這些「垃圾太空包」從大里霧峰移到南屯文山掩埋場，堆成所謂的「大白山」，根本掩耳盜鈴。

議員李天生說，台中市政府無力處理垃圾，將大量垃圾堆放在大里垃圾場，並編列1億多元打包暫置，日後還要再將打包的垃圾送往焚化爐焚燒，多此一舉，浪費公帑，顯示市府垃圾處理失能。

議員李天生指市府將大里打包的垃圾送往文山焚化爐焚燒，多此一舉(記者蘇金鳳攝)

