大里垃圾山一天打包200噸 議員張芬郁要求加速去化

台中大里掩埋場堆置40萬噸垃圾，環保局終於啟動打包計劃，市議員張芬郁到掩埋場了解現況，打包作業因檢核調整暫停作業3天，張芬郁表示，市府僅計畫執行打包8萬噸垃圾及3萬噸SRF，對大里垃圾山去化有限，要求在文山焚化爐汰舊換新以前，評估延續計畫，運用環保基金加速去化時程。

市議員張芬郁表示，台中受限焚化爐老舊，每年約有7萬噸垃圾無法消化，長期堆置在大里垃圾掩埋場，形成一座垃圾山，至今已堆疊40萬噸，環保局編列1億3000元經費，進行垃圾篩分打包計畫，另3億元進行「固體再生燃料(SRF)設置計畫」，把垃圾製成燃料棒，都是因文山焚化爐改建延宕增加的成本，而兩項計畫也延宕，SRF在明年7月才能上線。

張芬郁表示，延宕快一年的垃圾篩分打包，終於在11月27日啟動，昨（12日）下午她前往現場了解，打包機未運作，從大里、霧峰運至的垃圾堆置在旁。

張芬郁指出，環保局計畫一年打包8萬噸垃圾，預計一天打包200噸，垃圾經過篩分去除不可燃物質，再壓縮體積打包，減少惡臭、蚊蟲及自燃的危險，對環境改善大有幫助，目前打包大里、霧峰區每天共160噸的垃圾，再運至文山掩埋場堆疊，等待文山焚化爐汰舊換新後焚化。

張芬郁表示，環保局曾估計大里垃圾山要到2042年才能完全去化，她要求環保局評估在SRF加入運作後，若成效良好，必須延續計畫，加速大里垃圾山去化時程，否則再加入每日300 噸的廚餘，會有更多的垃圾堆進大里。

環保局環境設施大隊長蔡德一表示，打包試車截至12月7日止，已打包1439噸垃圾，產出1149顆打包物，要求暫時停機3天檢核調整，計畫將執行至116年，由於廚餘禁養豬落日條款至115年底，SRF也可在115年7月啟動，文山焚化爐BOT已簽約，可讓大里垃圾掩埋場的堆置量不再增加。





