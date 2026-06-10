大里垃圾山、潭子廢床墊爭議連環爆！何欣純批盧市府缺乏長遠規劃：台中垃圾治理不能再擺爛

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從大里垃圾山、潭子廢床墊堆置問題，到大肚非法傾倒廢棄物及沙鹿垃圾堆積爭議，台中近期接連爆發環境管理問題，引發市民關注。民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純昨日在臉書發文表示，這些事件並非單一個案，而是台中垃圾處理體系長期失衡所發出的警訊，反映市府面對垃圾危機缺乏長遠規劃與有效管理，導致問題一再重演。





何欣純指出，近年來台中垃圾處理量能不足，文山、烏日及后里三座焚化爐更新整建進度緩慢，大量垃圾被迫以太空包方式暫置，衍生後續環境管理問題。原本作為焚化爐整改期間權宜措施的太空包，卻因管理機制不完善，出現破損、外溢及多次搬移等情況，進一步增加環境風險。

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她認為，近期媒體接連揭露的垃圾問題，顯示的不只是個別地區管理疏失，而是整座城市面對垃圾危機時準備不足、應變失能的結果。市民看到的是垃圾堆積，但背後反映的是垃圾處理系統長期缺乏整體規劃與配套。





何欣純表示，文山焚化爐最快也要到2029年底才能完工，在此之前，台中不能只是等待。面對垃圾處理量能不足問題，市府應立即提出短、中、長期對策，而非讓垃圾持續堆置、問題不斷擴大。



針對未來垃圾治理方向，何欣純提出四項具體措施，包括建置分散式廚餘處理設備、導入AI資源回收分選系統、全面公開垃圾暫置場監測數據，以及建立跨縣市代燒與民間協力處理機制，加速垃圾去化效率。



何欣純強調，垃圾治理考驗的是城市治理能力。面對接連爆發的垃圾爭議，市府必須拿出更積極作為與長遠規劃，從源頭減量、資源循環到垃圾處理量能提升同步推動，才能真正解決問題，還給市民乾淨、安全的生活環境。

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