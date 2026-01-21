大里垃圾打包送文山掩埋場 盧秀燕：庸人自擾作法

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市垃圾去化問題，中市府編列新台幣1.3億元，將大里垃圾掩埋場垃圾打包移至文山掩埋場，後因居民抗議喊停。市長盧秀燕今天表示，環保局庸人自擾，打包後放置原地即可。

台中市大里垃圾掩埋場堆積超過40萬公噸垃圾，市府編列1.3億元執行垃圾打包計畫，預計全年可處理8萬公噸，並將打包好的垃圾轉移到文山掩埋場，去年12月底至今已打包1617公噸，後遭文山居民抗議暫停。

台中市議會今天召開臨時會，民進黨籍市議員陳淑華、李天生、林德宇、張芬郁、陳俞融表示，打包計畫執行10天，因地方居民抗議喊停，花上億元打包垃圾又搬來搬去，根本掩耳盜鈴並未真正去化垃圾。

國民黨籍市議員劉士州則認為，市府考慮不周，把打包好的垃圾，從大里搬到南屯，根本多此一舉，打包後直接放在原地就好。

對此，盧秀燕答詢指出，垃圾暫置場多會有環境髒亂、垃圾暴露等問題，因大里地區民眾較重視景觀與環境，市府願意花1億元打包，總比垃圾暴露、污染環境好；文山焚化爐改建工程已動工，完工後每天可焚燒900公噸垃圾，量能充足。

盧秀燕認為，環保局將垃圾打包後，又將太空包從大里移到文山應該是基於好意，4年後文山焚化爐改建完成也要搬，但提前送根本多此一舉；她坦言，環保局此舉根本「庸人自擾」，其實按照原計畫放在大里掩埋場即可，接下來都會暫放在大里。（編輯：李淑華）1150121