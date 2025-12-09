大里太平驚傳「拉門賊」連環偷 議員接連接獲投訴警方3小時逮人

大里19甲、太平長億街連環失竊，議員揭摸門賊橫行。（圖 ／翻攝畫面）

台中市大里十九甲與太平區近日接連出現1名形跡詭異的男子，他沿著住宅區逐台拉開路邊轎車的車門，一旦發現未上鎖就迅速伸手行竊，動作俐落堪比「秒開賊」，市議員江和樹接獲民眾陳情後，立即向警方通報，豈料才剛報案不久，又有民眾回報在太平區長億十二街也遭遇同樣手法，宛如同一名賊在兩地「連環快閃」。

江和樹今公開監視器畫面，可見嫌犯在大里街頭閒晃，見車就試圖拉門，完全不避諱警方巡邏，也不怕住戶飼養的小狗狂吠示警，一旦發現車門未上鎖，便迅速翻找車內物品、得手後立刻逃離現場，手法相當熟練。議員表示，兩地犯案方式一致，他幾乎立刻判斷應為同一名慣竊所為。

受害住戶中，大里區一名居民損失高達 2 萬 8000 元；而太平區的游姓、朱姓市民則因返家後未將車輛上鎖，遭竊走現金 1 萬元與 2 支手機，兩地居民人心惶惶，紛紛向警方反映夜間不敢再輕易將車停在門口。

太平與霧峰警方獲報後火速組成專案小組，根據民眾提供的監視器畫面比對特徵，逐步鎖定 39 歲李姓慣竊涉案，警方沿線調閱影像追查，歷時 3 小時成功在太平將李男逮捕到案，據了解，李男有多項竊盜前科，對犯案過程供稱「只是順手拉拉門，看好不好開」，態度輕描淡寫，讓被害民眾氣得直言：「我們辛苦賺的錢不是讓他玩拉門遊戲！」

