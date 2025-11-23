大里太平黑心工廠管線藏民宅底 3年118家偷排廢水被抓包

台中黑水惡夢大爆發工廠暗管亂竄如迷宮，毒廢水偷排鄰近新建案居民嚇壞。（圖 ／翻攝畫面）

台中市大里、太平地區因都市重劃加速發展，看似欣欣向榮，卻意外成為黑心工廠的「廢水煉獄」，由於工廠與新建住宅緊密相鄰，地底排水管線錯綜如蜘蛛網，甚至有排水溝渠直接穿越民宅底部，造就環保稽查一大死角。不肖業者便趁著複雜管線掩護，暗中偷排未經處理的污水與化學廢液，污染周遭環境，成為居民長年隱憂。

根據台中市環保局統計，近三年在大里、太平等地區共查獲多達 118 家次違規工廠，累計開罰金額飆破 965 萬元，顯示當地污染狀況之嚴重，環保局特別點名位於大里區中興路的一家食品加工廠，竟然將生產過程中未處理的廢水直接排放到鄰近溝渠，讓水質嚴重惡化。經環保局蒐證釐清後，依《水污染防治法》重罰 109 萬元，毫不手軟。

面對黑心業者層出不窮的偷排手法，環保局也祭出「科技天羅地網」。首先出動空拍機，以高空視角解析區域水路結構；接著架設遠端監控設備，鎖定深夜或特定時段的偷排行為；再結合水利圖資、比對管線方向，並進行地毯式搜索，務求將每條暗管一網打盡，環保局強調，科技執法的目的就是要讓業者無從狡辯、無處可逃。

環保局也呼籲，若業者仍抱持僥倖心態，一旦被查獲，最高可面臨 2,000 萬元的重罰。此外，民眾若目擊到可疑污染、異味或黑色污水，也可立即撥打 1999 或 0800-066666 通報，共同守護環境品質。官方強調，唯有全民加入監督，才能徹底拆穿這些隱匿在管網迷宮中的「污染兇手」。

