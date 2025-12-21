大里小小警察體驗營 小朋友認識警察工作、學習自我保護





台中市議員李天生攜手何欣純立委服務處、台市府政府警察局霧峰分局及大里區永隆里辨公處21日於大里永隆里活動中心舉辦「小小警察體驗營」，吸引上百名學童報名參加，讓小朋友認識警察工作，同時學習自我保護知識。

在發生北捷隨機攻擊案後，活動中特地加強宣導遇見攻擊事件時的防範方法，警方提醒小朋友保持警覺，遇見持刀槍的嫌犯「有危險，找家人、不說話、趕快跑」；主辦單位並透過有獎徵答方式，加強大家自我保護的知識和做法。

這項活動由幼稚園大班~國小三年級學童報名參加，現場熱鬧滾滾，小朋友們穿上迷你警察背心、戴上小警帽，瞬間化身「一日小警察」，現場規劃「小警察制服體驗區」、「玩具槍射擊體驗區」、「警用裝備體驗區」、「寓教於樂區」、「大型警用巡邏重機車體驗區」等關卡，孩子們在笑聲與掌聲中體驗當警察的滋味。

小朋友分別進行玩具槍射擊、穿著防彈背心、並把玩手銬、指揮棒及防盾牌等警用設備，同時學習辨識毒品，並坐上警察巡邏車及重型機車，真實體驗警察叔叔的日常工作，大家興奮不已，家長們則忙著拍照，為子女留下珍貴的鏡頭。

除安排有趣且具教育意義的體驗活動外，同時邀請台中市警察局警犬隊表演毒品搜查技巧，並有消防隊人員進行急救演練及宣導，讓大小朋友們印象深刻。

李天生強調，學辦活動是希望小朋友上警察制服後，能夠體會警察的辛苦，更重的是加強危機意識，學習如何自我保護。

