大里市民中心啟用 盧秀燕感恩憶往

台中市民政局23日舉行大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮，市長盧秀燕（前排右六）祝福在地議員，不分藍綠白都能高票連任。（温予菱攝）

台中市大里區仁化、仁德里市民活動中心23日啟用，市長盧秀燕表示，大里區人口已經破21萬人，市府自籌5000多萬元興建3層樓活動中心，給鄉親一個能夠聯誼、辦喜事的場所。回到2屆市長競選總部地盤的盧罕見發話說，雖然自己任期到今年，無法再選，但希望在地議員，不分藍綠白都能高票連任。

台中市民政局昨舉行大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮，盧秀燕、議員林碧秀、張芬郁等人與會。大里區長鄭正忠說明，新建活動中心為地上3層樓建築，總樓地板面積750平方公尺，工程經費共5038萬元，由市府編列預算支應。

盧秀燕表示，大里區人口已破21萬人，其中仁化、仁德里人口占1萬8000餘人，在2位里長到處奔走發聲及議員的支持下，中市府編列5000多萬元預算，興建3層樓活動中心，雖然台中市活動中心密度已經是六都第一，但市府還會繼續蓋，讓里民平常有交誼、上課，甚至辦喜事的場地。

盧秀燕致詞說，大里是她最喜歡的地方，自己2屆市長競選總部都設在這裡，也是第一位市長參選人把總部設在大里而非市區，當時大家都覺得很奇怪，認為是小蝦米對抗大鯨魚，但結果她選贏了，競選連任時，就有民眾在問市長要不要換地方，平衡台中29區，不過她就是對大里情有獨鍾。

盧秀燕也提及，自己施政不分黨派，現任藍綠白議員都很支持大里建設，她雖然因為2任市長任期不能再選了，不過人要知道感恩，希望今年底不僅仁化里長陳宗興、仁德里長林志忠可以高票當選，現任6位議員也能高票連任。