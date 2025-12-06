大里幼兒園『STEAM科學嘉年華』親子闖關活動 擴展幼兒多元學習領域





臺中市立大里幼兒園為了擴展幼兒多元學習領域並啟發幼兒對自然科學的興趣，6日上午在臺中市立大里高級中學，舉辦STEAM科學嘉年華親子闖關活動。

當天大里幼兒園有5百多名幼兒暨家長約近1千5百多名參與活動，首先由二百多名的大班小朋友，進行旗舞表演，接著是中小幼班小朋友表演旋律輕快、活潑的運動會大會歌，緊接著登場的是邀請所有與會的家長一起參與的親子遊戲。

孩子天生就充滿好奇心，喜歡發問各種問題，大里幼兒園老師為了滿足孩子的探究精神，希望能帶著孩子一起實驗，進行探索與嘗試，並且享受得到結論的驚奇與樂趣，因此設計了這一次的『STEAM科學嘉年華』親子闖關活動。

科學的內涵十分豐富，幼兒自發性、好奇的探索行為，正是科學的萌芽，這一次的動手玩科學活動，有很多關卡是利用家中常見的物品就能和孩子一起變化出許多好玩的科學遊戲，大里幼兒園的老師為了啟發幼兒對科學的好奇心及動手操作的實驗態度，因此利用生活素材與工具精心設計了10項關卡，活動兼具趣味性與教育意涵，分別有靜電水母、紙蜻蜓、水的音階、競速毛毛蟲、飛機飛呀飛、魔法餐巾紙、釣魚小高手、調皮乒乓球、火山爆發、膠管響聲氣球等，透過生活化的科學活動以及感官的感受與體驗，要讓所有參加的小朋友與家長度過一個快樂的科學體驗假期。

園長吳麗穎表示，此次活動的目的不僅是讓孩子體驗有趣的科學實驗，更希望透過親子共同參與，讓探索的精神也能在日常生活中延續。學前科學教育的推動要從生活素材的小小實驗開始，孩子便能從中培養觀察力、想像力與解決問題的能力，透過今日的『STEAM科學嘉年華』期盼能讓每位幼兒在歡笑與驚奇中發現學習的樂趣，為未來的自主學習奠下更深厚的基礎。

