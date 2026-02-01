大里慈天宮關懷150戶弱勢家庭 結合慈善團體寒冬送暖





大里草湖地區慈天宮，為了讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，2月1日結合大里區農會、網銀社會福利基金會、東湖、西湖里辦公室、東湖里社區發展協會、大里草湖獅子會、顧耳鼻喉診所、三詠塑膠製品有限公司、好鄰居福利商行、潔發環保有限公司--等單位，提供紅包還有麵條、白米、罐頭等物資，並出動公益車，運送給兩里150戶的弱勢戶，希望大家能在寒冬中感受到社會的溫暖。

慈天宮主委林永鑫、也是大里農會理事長表示，為了關心弱勢民眾，在地方熱心團體支持下，已經連續20 年舉辦冬令救濟活動，今年並結合大里區農會、大里草湖獅子會、顧耳鼻喉診所、網銀社會福利基金會、潔發環保有限公司---等單位，希望在寒冬送暖意，讓陽光滿人間。

在慈天宮廣場前舉辦弱勢戶的冬令救濟活動，現場準備2000元的紅包、800元全聯禮券，以及麵條、白米、罐頭、餅乾等物資，由慈天宮林永鑫主委、李枝宏總幹事、大里草湖獅子會黃忠傑會長、農會洪崇照秘書、東湖里長何天祿、西湖里長賴加彬—-等人一起發放給東、西湖兩里約150戶的低收、邊緣戶的弱勢戶，沒辦法來領取的民眾，近日將由東湖里、西湖里辦公處派公益車陸續送至民眾家中。

大里區農會亦出動四健志工於現塲協助物資分配、包裝、搬運及接待工作，為一有意義的慈善服務活動。





