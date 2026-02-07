大里永隆寵物公園啟用 打造寵物專屬友善空間





民眾飼養寵物風氣鼎盛，但是缺乏毛小孩奔跑嬉戲的場所，市議員李天生和里長黃秀玲共同爭取在大里公兒24設置「永隆寵物公園」，7日落成啟用，李天生強調，這是屯區第一座寵物公園，歡迎愛犬一族攜帶寵物前來體驗。

位在大里區大明路、環河路口的永隆寵物公園，在市議員李天生、副市長鄭照新、市府養工處長白玨英、動保處副處長姜淑芳及永隆里長黃秀玲共同啟鑰後正式開放，現場並安排寵物義剪、義診等服務，吸引不少民眾攜帶愛犬入園快樂奔馳，氣氛熱絡。

鄭照新表示，民眾視寵物為家人，市府重視飼主和寵物們的權益，近年來陸續闢建不少寵物公園及全台第一座寵物生命紀念園區，提供毛小孩活動及飼主們互相學習交流的空間，打造台中成為友善寵物的城市及全台的典範。

李天生指出，他多次辦理會勘籌設寵物公園，不過由於地狹人稠，同時擔心造成汙染，並不順利，最後在永隆里長黃秀玲配合及市府全力支持下，終於興建完成屯區第一座寵物公園。

市府養工處簡報，永隆寵物公園面積500平方公尺，規劃大型、小型2個犬區，以及狗狗意象、波浪棧道、洗手腳台、安全圍籬、休憩座椅等設施，在寵物公園內，毛小孩可以擺脫牽繩的束縛，自由自在盡情奔馳。

黃秀玲表示，不少永隆里民飼養毛小孩，轄區內寵物商店及動物醫院密集，設置寵物公園將解決毛小孩無處可去的困擾，感謝各界協助促成，未來希望大家共同維護環境清潔。「溜狗不溜便」。

