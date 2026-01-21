大里立新獅子會送暖 台中慈濟醫院獲贈愛心輪椅
寒冬送暖，愛心如及時雨！國際獅子會300C-2區大里立新獅子會發起「一椅一愛，讓愛延續」輪椅捐贈活動，21日在台中慈濟醫院大廳舉行捐贈儀式。國際獅子會300C-2區總監許吉本、大里立新獅子會會長邱宗誠率領獅友團隊，捐贈70臺全新輪椅，充實醫院服務量能。台中慈濟醫院副院長莊淑婷代表院方受贈，形容獅友的愛心如同「飛天菩薩」降臨，守護每位來院大德的行動安全。
「這些輪椅來得正是時候，真的是及時雨！」台中慈濟醫院副院長莊淑婷回贈感謝狀，並對大里立新獅子會的善行表達誠摯謝意。莊副院長表示，隨著社會人口高齡化，醫院對於輪椅的需求量與日俱增。大里立新獅子會捐贈70臺輪椅，對醫院來說無疑是場「及時雨」，不僅大幅提升院內的服務量能，更讓病人感受到來自社會的溫暖關懷。
大里立新獅子會會長邱宗誠致辭表示，今年推動「一椅一愛」主題，就是希望匯聚獅友的愛心，將這份溫暖延續到社會最需要的角落。300C-2區總監許吉本則肯定慈濟醫療遍布全球的愛心足跡，不僅提供優質的醫療服務，更充滿視病猶親的人文精神，是守護大眾健康的堅實後盾。
直屬專區主席嚴國隆也分享，外界常誤以為醫院資源充沛無需捐贈，但其實輪椅等輔具耗損率極高，獅子會將資源挹注在「對的地方」，更能發揮最大效益，造福更多需要的鄉親。
莊淑婷副院長強調，台中慈濟醫院秉持「守護生命、守護健康、守護愛」的宗旨，這批新輪椅將投入門診與急診第一線服務，同時提供有居家輔具需求的鄉親借用。莊淑婷強調，輪椅的「輪」象徵圓滿與循環，期盼這份愛心能不斷滾動，讓善念在社會中生生不息。
撰文／卓冠伶；攝影／賴廷翰
