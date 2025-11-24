大里西柳橋下大火 街友燒死

台中市大里區西柳橋下昨日發生火警，消防人員據報趕抵，發現一名男子已被燒成焦屍。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市大里和霧峰交界的西柳橋下二十四日上午發生火警，台中市消防局獲報到場撲滅火勢，清理火場時赫然發現一具焦屍，經警方調查確認死者是平時住在橋下的五十五歲溫姓男街友，經調閱監視器發現起火前並未有可疑人士出入，初步研判是菸蒂引起的火災，造成溫男葬身火海，詳細死因已報請檢察官相驗釐清。

台中市消防局昨日上午七時三十七分獲報，指稱大里區西柳橋下發生火警，消防人員到場時，現場已經陷入火海，迅速撲滅火勢，不過清理火場時，赫然發現一具焦屍。

霧峰警分局表示，經清查後，發現死者是平時住在橋下的溫姓男街友，現場有許多雜物、大量資源回收物品及菸蒂，經調閱現場周遭監視器影像，期間未發現有可疑人士出入，初步研判是菸蒂引起的火災，導致溫男遭燒死，至於死者死因，待報請檢察官相驗後方可確認。