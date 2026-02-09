大里農會國光花市春節2/12－2/22連續營業11天 花卉農產年貨送禮自用兩相宜

大里國光花市春節不打烊。林重鎣





隨著春節將近，國光花市湧現人潮，蝴蝶蘭、銀柳、鳳梨花、富貴菊、長壽花等應景花卉買氣旺。配合春節營業，大里農會國光花市從2月12日起至2月22日連續營業11天，繼續服務民眾，歡迎鄉親、會員利用春節前到國光花市，購買農產年貨、漂亮應景花卉及春聯，送禮、自用兩相宜。

除舊佈新迎接新的一年，是中國人春節的習俗，把室內外環境打掃乾淨，再買一些漂亮應景花卉佈置一番，憑添過年氣氛，您需要的應景花卉、農產年貨---等，國光花市內應有儘有。

今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、鳳梨花、風信子、水仙、茶花為大宗。據國光花市業者表示，農曆年關將近，坊間各種應景花卉成為熱門商品，尤其蝴蝶蘭品質更為優良，花色多樣化，而業者之禮蘭組合技術提升，各有其特色，整體花價隨農曆年關需求大，價格波動也較大，民眾可趁近日難得好天氣，挑選應景花卉，為家裡佈置增添喜氣。

春節家裡擺一盆金桔樹，金黃耀眼的金桔果實，總讓人能打從心底振奮起來金黃耀眼的金桔果實，總讓人能打從心底振奮起來。業者表示：過年的時候部分民眾會買金桔、金棗，放在家裡增添喜氣；業者施德裕說：一般盆栽如象徵好彩頭之紅菜頭、代表旺旺的觀賞鳳梨花，可看葉兼看花，象徵圓滿富貴、吉祥長壽的菊花，價格從50到2000元，花期長好照顧。

花市專員施連昌表示，蝴蝶蘭品質優良，花色多樣化，各有其特色，民眾可挑選應景花卉，為家裡佈置增添喜氣。

「插銀柳，賺銀兩。」銀柳象徵吉祥、財富，深受民眾喜愛，是春節最佳應景植栽，業者陳麗娟表示：其販賣的銀柳來自宜蘭縣三星地區。民眾選購好銀柳後，再搭配簡單的飾品，就成為喜氣洋洋的農曆過年應景擺飾。

農會賴東陽總幹事歡迎民眾利用春節假期到國光花市走走，除了賞花、買花以外還有農產年貨、農產品、藝品、盆栽、雅石、茶葉泡茶等，值得全家一起到花市來走一趟。

