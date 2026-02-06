大里農會慶祝農民節 表揚150人優秀農民、有功人員

大里農會慶祝115年農民節 表揚150人優秀農民、有功人員。林重鎣





大里區各界慶祝115年度農民節及模範農民表彰大會，於2月6日上午在大里區農會六樓大禮堂舉行，大會由林永鑫理事長主持，共表揚150位模範農民等。

會中長官、貴賓有農業部農糧署中區分署臺中辦事處陳瑛主任、臺中區農業改良場張金元副研究員、臺中市政府農業局蔡勇勝副局長、大里區公所鄭正忠區長、市議員蘇柏興、立法委員何欣純、李天生、林德宇、張芬郁、江和樹服務團隊、臺中市農會李煥湘理事長、各里長、本會理監事、代表、農事小組組長----等均到場參與祝賀，表揚大里區優良農民及協助農會業務有功人員計150人。

廣告 廣告

並穿插排舞班的舞蹈、西湖家政班歌舞秀表演、及四健會你農我農作業組邱硯若、楊奕珊、歐陽王焄、劉家瑜分享學習「大里杙的田間香米」的作業過程，從插秧到收成，水稻田是屬於濕地一種，具有儲水、降溫的功能，還可以吸收空氣中的二氧化碳，符合SDGs13氣候行動喔！收割完的稻草晒乾後可以做成草帽、繩子、稻草版畫、吊飾小掃把還有稻草人。發現原來一粒米的背後有好多人的努力，也更懂得珍惜土地與食物。最後，歡迎大家有機會來咱大里杙走一走、看看我們的田，聞聞稻香，品嚐香米的美味。！此外有青農、四健、家政推廣教育成果展及大里杙生活館之農漁會農特產品展示，為農民節慶祝活動增添活力及喜氣。

大里農會林永鑫理事長於表彰大會中致詞表示：今日是咱大里區各界慶祝115年農民節的大日子，首先祝福咱全體農友兄弟農民節快樂，並且感謝各位受表彰來賓，在這一年來對大里區農業工作的貢獻，以及對農會業務的幫忙及協助。展望新的馬年，身體健康，萬事如意。

臺中市政府農業局、農糧署中區分署、大里區公所鄭正忠區長、市議員蘇柏興--等長官、貴賓亦先後上台致詞，恭喜榮獲第19屆農金獎「營運卓越甲等獎、114年全國特色家政班及得獎的農友等佳績，使大家咸感驕傲。另臺灣農產品的好品質是我們強大力量，整合大家力量使農業提升，從事農業是種驕傲，希望大家繼續支持配合，順祝大家馬年行大運，五穀豐收。

大里農會賴東陽總幹事恭喜各位得獎的模範農民，並肯定他們對大里區農業的貢獻，未來繼續辦理農民、農村青少年及婦女朋友的教育訓練，及各種公益活動，回饋給會員、鄉親。其感謝農業推廣教育班員為配合慶祝115年農民節而準備的表演節目、農業推廣教育成果展及新里家政班為大家精心製作的餐點，整個活動於互拜恭喜聲中圓滿結束。

更多新聞推薦

● 指「眷改條例」違反平等原則 卓榮泰：決定不予副署