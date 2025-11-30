大里農會捐贈復康巴士

台中市大里區農會29日於105週年慶祝大會中，捐贈第3輛復康巴士與消防救災器材予市府，並提供大里區19所國高中小學發展基金。台中市長盧秀燕親自出席捐贈儀式，感謝大里區農會長期投入投入公益活動，關注弱勢族群議題並與地方攜手共榮，不僅造福鄉里，更以實際行動支持身心障礙者與弱勢族群。

盧秀燕致詞時表示，「祝福大里區農會105歲生日快樂！」並盛讚大里農會是全國三百多家農會中，經營績效名列前三的優秀團隊。

盧秀燕指出，今日農會慷慨捐出三筆公益經費，其中最重要的一項，就是捐贈小型復康巴士（如圖）。台中市復康巴士是六都唯一「完全免費」、且不受設籍限制的服務，每年出動逾90萬趟次，提供行動不便者、身心障礙者及高齡長輩安全便利的交通協助。她感謝大里農會再度攜手市府守護弱勢，補強社會安全網，讓有需要的市民都能安心出門。

此外，大里區農會也特別捐助在地學校教育經費，協助19所國高中小學增添更多發展資源，讓孩子們能接受更優質的教育。