大里關東煮推薦 巷弄裡的日式小店用每一口湯傳遞職人講究

大里日本餐廳推薦，一碗暖心關東煮，平價又有底蘊的日式小吃選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

台中關東煮品牌的新勢力！從柴魚高湯開始的修行

在台中，晚上想找一份暖胃又療癒身心的小吃，其實沒那麼簡單。不過近期大里出現一間低調新店，憑著一鍋講究的日式高湯，悄悄擄獲不少深夜食客的心。

台中的宵夜選擇雖然多元，從滷味、鹽酥雞到燒烤樣樣有，但要說真正能喝出「靈魂」的台中關東煮品牌，仍屬少數。玉響關東煮Tamayura Oden落腳於大里關東煮店相對稀少的區域，卻靠著一碗湯贏得死忠支持，成為在地人口耳相傳的關東煮料理新星。

創辦人原本差點踏入麻辣滷味加盟體系，但看到高額加盟金後直呼不值，毅然決定「自己煮比較實在」。這一念之間，直接讓他飛往日本學習鑽研正統湯頭工藝，從熬柴魚高湯開始，苦練技術。如今，這間大里日式料理餐廳沒有大肆宣傳，卻憑著一鍋湯底與十足的誠意，在在地食客心中穩坐大里區必吃餐廳之一。

大里巷弄美食推薦，日式湯香四溢，關東煮陣陣飄香（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

大里日式小吃店的靈魂考題：一顆白蘿蔔煮出日本味的底蘊

別看只是小小一顆白蘿蔔，在這間大里日式小吃店裡，它可是關東煮裡的靈魂角色。老闆透露，光是為了調出理想的柴魚高湯比例，就反覆測試了上百次，只為煮出那種「冬日第一碗熱湯」應有的溫度與深度。

其中最讓人驚豔的，是一道被顧客稱為神來一筆的「番茄煮」它不是配角，更是提升湯頭層次的關鍵。當熟成番茄在高湯中慢慢釋放酸香與鮮甜，整體湯頭瞬間升級，層次感直接拉滿。也正因為這些細節講究，讓不少饕客將玉響關東煮Tamayura Oden納入大里美食地圖必吃清單，更有人直呼它是大里日本料理店中的隱藏寶藏。

台中日式小店推薦，巷弄裡的隱藏版職人關東煮料理（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

大里平價小吃也能有靈魂 學生最愛的冬夜關東煮天堂



玉響關東煮Tamayura Oden不走奢華路線，反而以職人手法詮釋平價真味。這裡的菜單價格親民，深受大里學生平價美食族群喜愛。傍晚到晚間時段，常能見到學生或上班族圍坐一桌，一邊啜飲柴魚高湯、一邊閒聊，氣氛比日劇裡的深夜食堂還溫馨。



店內主打的九州風「柚子胡椒」沾醬，也是許多老饕心中的隱藏亮點，微辣清香，與湯頭風味相得益彰，讓不少初訪者一試成主顧。由於價格實在、風格親切，玉響關東煮Tamayura Oden已成為大里平價小吃代表之一，也被多位美食部落客點名為台中平價關東煮中的優質選項之一。

大里寵物友善餐廳推薦，親子也適合的日式小吃空間（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

大里隱藏版美食暖胃登場 一碗台中日式鍋煮，溫柔收服冬天



老闆笑說：「我希望大家吃下去的瞬間，像看煙火一樣幸福。」這句話，正好詮釋了「玉響」這個名字的由來，意指煙火綻放那一刻，短暫卻深刻的聲音與感受。這份浪漫與執著，也藏在每一碗熱湯裡。

玉響關東煮Tamayura Oden主打大里外帶美食定位，營業時間至晚上十點，成為許多下班後想吃點熱食的上班族暖心首選。尤其在寒流來襲的季節，一碗熱騰騰的台中日式鍋煮不只暖胃，更暖心。也因此，這間小店被不少內行饕客私下列入台中冬季美食推薦名單中的『隱藏版愛店』，完美展現「在地、平價、幸福」的真義。



《玉響關東煮》常見問答整理：營業資訊、品項特色與適合族群一次看



Q1《玉響關東煮》營業時間為何？是否提供宵夜時段？

《玉響關東煮‑Tamayura Oden》每日營業時間為 15:00 至 22:00，主要服務下班時段及晚餐客群，非宵夜型店家，適合晚餐後想吃點熱湯料理者。



Q2是否提供外帶？有哪些適合帶回家的品項？

店內提供完整外帶服務，屬於大里外帶美食選項之一。湯品包裝保溫良好，適合自取後帶回住家、辦公室或學生宿舍食用。



Q3湯底與一般台式關東煮有何不同？使用哪些食材？

湯底採正統日式製法，以柴魚與昆布熬煮為主，與便利商店或夜市常見的大骨湯底有明顯區別。代表品項如白蘿蔔、蒟蒻、番茄煮皆強調入味與湯底融合。



Q4初訪建議點哪些品項？有什麼特色沾醬？

推薦初次來訪這間大里日本料理店，可嘗試白蘿蔔與番茄煮兩道經典品項。沾醬部分提供九州風味柚子胡椒，帶有微辣與清香，為店內招牌配料之一。



《玉響關東煮‑Tamayura Oden》

地址：臺中市大里區新仁路一段139號

連絡電話：0909-377-005

官方IG：https://rink.cc/r2xu2

官方Threads：https://rink.cc/djdu0

Google地圖：https://rink.cc/1qq6n

（最新資訊請以商家公告為準）