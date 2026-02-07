大里「毛小孩專區」啟用 永隆寵物公園打造友善新天地

記者張秉淞／臺中報導

臺中市政府持續推動「臺中美樂地計畫」，透過優化鄰里型公園機能，打造貼近市民生活、兼顧多元族群需求的休憩空間。市府建設局投入約320萬元，於大里區永隆寵物公園完成區內首座寵物專區建置，提供毛孩專屬、安全且具規範的活動場域，並於今（7）日正式啟用。啟用當日，地方更自發舉辦寵物義剪、義診等貼心活動，吸引許多市民攜帶毛孩到場同樂，現場氣氛溫馨熱絡，為大里區推動寵物友善公共空間寫下重要里程碑。

建設局長陳大田表示，永隆寵物公園基地鄰近南區與大里區交界，並串聯康橋水岸公園周邊綠地系統，整體公園面積約2,700平方公尺；此次於大明路與環河路交叉口側，規劃約500平方公尺的寵物專區，為大里區首座設置於鄰里型公園內的寵物活動空間。規劃過程中保留既有緩衝綠地與景觀開口，營造開放、通透且具辨識度的寵物友善場域，讓公園整體使用機能與環境品質同步提升。

陳大田指出，此案工程總經費約新台幣320萬元，已於114年底順利完工並正式開放使用。園區依犬隻體型分設大型犬區及小型犬區，並設置活動草皮與寵物活動棧道，提供毛孩奔跑、互動與訓練等多元使用空間，有效回應大里區長期缺乏專屬寵物活動場域的需求，同時提升使用安全性與管理秩序。

陳大田說明，寵物專區設計強調與自然景觀融合，採草皮鋪面及開放式配置，避免過度封閉造成視覺阻隔，使寵物活動空間自然融入整體公園景觀；另於出入口動線設置洗手洗腳台等實用設施，操作直覺、便於清潔維護，兼顧使用者體驗與後續管理需求；入口處亦設置大型寵物公園意象，期盼成為在地新的打卡亮點。

建設局表示，永隆寵物公園作為大里區首座寵物活動場域，讓飼主與毛孩能在熟悉的鄰里公園中，享有更安心、自在的活動空間，也豐富公園使用型態，成為社區居民與毛孩共享的寵物友善休憩據點。未來市府將持續落實美樂地計畫精神，推動更多寵物友善公共空間建設，讓城市綠地更貼近市民生活，全面提升生活品質。

大里區首座「毛小孩專區」今（7）日啟用，永隆寵物公園打造萌寵友善新天地。（中市府建設局提供）

