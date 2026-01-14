大里、霧峰人口數連續多年減少 民代要求市府重視

霧峰九成地是非都市計畫區。林重鎣





台中市設籍人口數連年增長，不過大里、霧峰人口數卻連續多年減少，其中位處偏遠的霧峰接連8年人口下滑，淪為偏鄉，屬於都會區的大里則連續3年人口遞減，地方擔心將被隔鄰太平超越，市議員李天生14日要求市府重視，避免城鄉差距日益擴大。

新年度到來，市議員李天生盤點台中市設籍人口數，台中市113年計2,860,601人，114年計2,868,404人，共增加7,803人，全市人口連年增長，不過他的選區大里、霧峰卻是相反走向，連續多年人口遞減，出現嚴重警訊。

李天生指出，霧峰區107年人口數65,619人，事後逐年遞減，至114年人口數計62,697人，8年來共減少2,922人，而且沒有止滑的跡象，地方抱怨霧峰淪為偏鄉，城鄉差距日益擴大。

有關大里地區，李天生統計，112年人口數212,511人，事後連續下滑，113年人口數212,166人，114年人口數211,095人，3年來共減少1,416 人，地方抱怨，大里原本發展快速，人口位居全市第三，不過近年來人口滑落，榮景不再，反觀隔鄰太平區去年人口突破20萬，並有繼續上升的趨勢，大家擔心未來大里將會被太平超越。

李天生感慨，大里屬於都會區，擁有絕佳發展條件，只是面積不大，可供開發土地不多，近年來發展停滯，地方冀望儘速推動大里擴大都市計畫、夏田及塗城產業園區，提供轉變契機，但是至今沒有具體進展，甚至懷疑市府已經放棄，留待下任市長再說，因而造成大里人口持續減少。

至於霧峰地區，李天生強調，霧峰都市計畫面積不大，近年來又缺乏大型建設，無法帶動地方發展，連續8年人口滑落，問題嚴重，此外，霧峰非都市計畫面積高達9成，限制嚴格，影響地方發展，地方期望早日完成國土計畫-「鄉村地區整體規劃案」，設法鬆綁，並妥善規劃推動，讓霧峰帶來改變。

