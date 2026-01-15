大重機可停路邊機車格 分區開放

新北市啟動第二階段試辦大重機停放路邊收費機車格。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

依據我國現行法規，大重機可停放在汽車格內，新北市路外及路邊除十二萬七千餘格汽車格及四百六十一格大重機專用格外，自一一四年八月起試辦板橋、新店區六萬八千餘格機車格供大重機停放。經檢討，可有效調整汽機車停放空間，又對機車停車秩序影響有限，新北市交通局宣布啟動第二階段試辦，分時程全面開放市區路邊收費機車格位供大重機停放。

交通局長鍾鳴時指出，依照新北市車輛登記統計至一一四年十一月底，新北市大重機登記數約五萬餘輛，大重機族則有總數達十九萬餘格的汽車停車位及逾萬格路邊機車收費格可供選擇停放。

交通局停車管理科科長吳清哲表示，交通局轄管的公有路外停車場汽車格已全數開放大重機停放使用外，其中在七十一處路外停車場增設四百一十三格大重機專用格位，對於已開闢或未來新闢的路外停車場，亦將持續檢討合適空間，將大重機停車規劃納入。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，新北市自去年八月起，已在板橋區、新店區試辦開放大重機停放路邊機車格，經觀察評估，確有達到調節汽、機車及大重機停放需求效果，且尚能維持一定停車秩序，在能夠提升路邊停車格位使用效率及維持停車秩序的前提下，交通局啟動第二階段試辦，分時程開放大重機停放路邊收費機車格。

三月開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山等區；五月開放中和、永和、土城、淡水等區；七月開放鶯歌、三峽、汐止等剩餘行政區，收費比照大重機專用停車格為每四小時三十元。