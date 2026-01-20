大重機闖國道「8分鐘內橫跨2縣市」警駕紅斑馬逮人…騎士從這溜走

社會中心／陳弘逸報導

國道1號南向334公里處，台南仁德路段，今天（20日）上午傳出大型重型機車闖國道的案件，騎士誤闖時間大約8分鐘，就從高雄路竹交流道出口駛離，警方獲報，還來不及攔查，人已溜走，後續將調閱CCTV即相關影像資料，並通知該機車車主到案說明，待查證後依法舉發。

這起國道大型重型機車闖國道的案件，發生在今天（20日）上午7時38分，有民眾目擊騎士闖到國道1號南向334公里處，台南仁德路段，並在上午7時46分從高雄路竹交流道出口駛離。

國道警方獲報到場，沒發現涉案騎士，還沒來得及攔查，就被他溜走，後續將調閱CCTV即相關影像資料，並通知該機車車主到案說明，待查證後依法舉發。

國道警察提醒，大型重型機車行駛國道，可依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項（黃牌）或第92條第7項(紅牌)開罰，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

警方呼籲，騎士倘誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

