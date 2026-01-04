「大重量」才能練出大肌肉？新研究：「這2字」是關鍵

記者施春美／台北報導

許多人以為高量的重訓才能練出大肌肉，醫師王思恒表示，2026年的研究指出，其實肌肉大小無關乎重量，而是疲勞度，只要練到「力竭」，就可練出大肌肌。因此，別再鄙視拿輕重量訓練的人了，只要確保練到力竭，輕重量絕對不是做白工。選一個讓你在最後幾下表情猙獰，但關節不痛的重量最能練出大肌肉。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，很多人有練大肌肌一定要大重量的迷思。一篇2026 年剛出爐的研究找來一群年輕男性，進行了一個實驗：左手練重、右手練輕（或反之）。

大重量組：8-12 下，強度約 75-80% 1RM。（RM是指肌肉收縮時能產生的最大力量）。

輕重量組：20-25 下，強度約 30-40% 1RM。

但這2組不管所舉的重訓輕重，都通通練到力竭。結果發現，兩邊肌肉長得一模一樣。

王思恒表示，這就像「送貨進倉庫」，大重量像開大卡車（單趟載得多），輕重量像騎機車（多跑幾趟），只要最後把倉庫塞爆（力竭），擴建倉庫（肌肥大）的效果是一樣的 。

醫師王思恒表示，就增肌效果而言，大重量與輕重量的效果相同。（圖／翻攝自「一分鐘健身教室」 )

王思恒表示，這個發現有2個很實用的意涵：

1. 復健族群：膝蓋痛、術後恢復或有肌少症的長輩，不用再為了「有效」而硬扛大重量。使用輕重量進行高次數訓練，只要接近力竭，就能獲得同等的肌肥大效果，同時大幅減少關節承受的剪力 。

因此，讓膝關節退化的長輩做高次數踢腿，既安全又能長肌肉。

2. 對於練不壯的人：研究發現，若一個人上半身練得慢，下半身通常也練得慢。這暗示了遺傳比人舉多重更重要 。

因此，若是「低反應者」，單純把重量加重可能沒用，這時需要檢視的是總訓練量、睡眠、營養或賀爾蒙狀態 。

王思恒並表示，大家別再鄙視拿輕重量訓練的人了！只要確保練到力竭，輕重量絕對不是做白工。想練肌肉的人應選一個讓自己在最後幾下表情猙獰，但關節不痛的重量。

