大量兒少偷拍性愛片！「翻版創意私房」1年半狂撈1571萬…5F自拍網最大金主曝光

成人網站「5F自拍網站」雖然標榜提供素人性愛影片，卻被抓包私下販售偷拍與兒少性影像，還藉會員訂閱與博弈廣告吸引流量，在短短1年多內非法獲利逾1571萬元，即使多次被檢警要求下架違法影片仍置之不理，甚至開放會員上傳外流影像。檢警循線追查後，最終於今（2025）年8月5日搜索逮捕3名經營者並封網，全案昨（9）日偵結起訴。

黃賭一條龍？不只賣偷拍片還打賭博廣告

根據起訴書，「5F自拍網站」雖然標榜提供成人、素人性影像，實際上卻暗中販售大量偷拍影片，其中甚至還有兒童及少年性影像。網站推出每月129元的會員訂閱制度，付費會員皆可觀看、收藏外流與偷拍影片，而網站還有大量色情、博弈廣告，形成黃賭產業鏈。

衛福部性影像處理中心、台中市政府、新北市政府自去（2024）年起就多次要求移除有關兒少性影像及偷拍內容的違法影片，但相關發函全被網站經營者無視，網站依舊開放會員瀏覽、收藏外流影像，甚至開放會員可自由上傳相關影像，未經審查就能直接上架。性影像處理中心統計，「5F自拍網站」共有62件兒少申訴，但網站經營者仍持續更新，全然不顧影片外流與合法性。

檢警追查發現，「5F自拍網站」由3人共同營運，其中李姓工程主管負責網站維護、爬蟲程式等技術問題，吳姓行銷主管負責蒐集性影像、更新片源、網站推廣，至於賴姓廣告代理商則負責廣告商接洽、處理廣告金流。

檢警調查顯示，自去年1月至今年8月5日短短1年7個月間，李男、吳男與賴男共獲得1571萬餘元不法所得，即便網站後來停止會員訂閱長達8個月，廣告收入仍源源不絕，其中以博弈業者投放為最大金主，顯見網站靠違法性影像與博弈廣告商互相導流，經營者也藉此方式「洗乾淨」不法金流。

驚見大量偷拍兒少性影像！檢方偵結統統起訴

高雄橋頭地檢署今年8月5日指揮警方兵分多路搜索李男、吳男與賴男的住處及相關據點，當場查扣現金85萬餘元、USDT虛擬貨幣4萬多顆、公司帳戶550萬餘元，並認為犯嫌重大、恐有勾串或滅證之虞，向橋頭地院聲押禁見3人，全部獲准。另外，檢警也發現「5F自拍網站」系統與伺服器中還藏有多部成人偷拍影片與未成年者性影像，宛若「創意私房」翻版，網站也在同一天被勒令封網。

橋頭地檢署昨日偵結全案，認為李男、吳男與賴男以成人與未成年者性影像牟利，犯罪手段惡質、侵害法益重大，而且許多性影像是偷拍多年後仍遭外流，造成受害者極大心理創傷，檢方最終依違反《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴，並向法院分別求刑，針對李姓主嫌從重量刑、求處有期徒刑5年；賴姓共犯求處3年；至於吳男則因犯後態度較佳，檢方建請量處適當之刑，另請求法院沒收犯罪所得1571萬餘元。



