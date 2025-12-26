大量出血易奪命 民團籲推廣止血課程並廣設器材

北捷隨機攻擊事件造成多人傷亡，為了不讓遺憾重演，民進黨立法委員沈伯洋、吳沛憶及黑熊學院今天(26日)呼籲政府將「創傷止血器材」納入「自動體外心臟電擊去顫器」(AED)標準配備，並加強推廣止血課程，以強化社會安全韌性。

北捷隨機攻擊事件中遇害民眾大量失血，民進黨立委吳沛憶、沈伯洋、退休員警石明謹以及黑熊學院共同召開記者會，向政府提出兩項加強社會韌性的改革建議。黑熊民防教育協會理事長劉文說：『(原音)第一個是在我們既有的AED設施裡面同步地增設創傷止血的急救包，讓這個救護工具可以隨時就在手裡，所以任何人只要有受過基礎的教育，都可以使用這些工具在當場救助人命；第二個也是我們的民防系統必須要把「Stop the bleed」這些止血訓練納入一般民眾的學習管道。』

劉文指出，「事故傷害」位居去年國人十大死因第七名，一年奪走將近7,000條人命，而大量出血常是奪命主因，可能幾秒鐘內就造成一個人死亡，如果全國1萬5千組「自動體外心臟電擊去顫器」(AED)設備裡都放置創傷止血包，並培養更多懂得施行止血術的民眾，將有機會挽救更多寶貴生命。

立委沈伯洋也表示，他去年質詢時曾要求政府在AED增設止血紗布、止血帶等醫療器材，但相關預算被在野黨以避免「鼓吹戰爭」為由刪減或凍結。他說：『(原音)當政府要來編列這些預算的時候，每次會遇到的困境就是在野黨會站出來跟你講說，你是不是要戰爭了？為什麼要準備止血？常常會這個樣子，所以去年很多跟民防相關的預算為什麼會被砍？為什麼會被凍？都是用這樣的言語，導致我們台灣的韌性無法建立，所以我們還是希望這件事情能夠持續的推動，然後有這樣的預算，我們才能夠讓這個社會更安全。』

黑熊學院執行長朱福銘表示，目前防災士訓練已包含基本救命術(Basic Life Support, BLS)，但訓練時間如果能再拉長，甚至上滿完整的8個小時會更好。他並鼓勵政府把「Stop the bleed」止血課程納入防災士訓練。

沈伯洋也提到，進階課程可以納入內政部正在規劃推廣的「進階防災士訓練」裡，但重點是在野黨不可以再亂擋預算。他也呼籲朝野不分政黨都應正視止血與民防教育的保命價值。