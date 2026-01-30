「大量取消」4.5月飛日本航班惹怨 虎航道歉曝原因

台北市 / 綜合報導

許多台灣人都非常喜愛前往日本旅遊，不過昨天(29日)有許多旅客發文抱怨，虎航班機遭到異動，而且時間幾乎都集中在今年的4到5月，包括飛往北海道、東北的班機都有影響。旅客無奈行程跟飯店都安排好了，卻得重新調整。對此虎航致歉表示，為了內部資源，他們調整部分航班，確保所有機師，都具備最佳的身心狀態。

享受雪白的浪漫世界，冬季日本北海道，讓好多台灣人都好嚮往，飛往仙台也能品嘗當地特有的鮮甜海鮮，有旅客去年早就買好今年4月黃金周，虎航飛仙台的來回機票，沒想到去程航班無預警被異動。

旅客表示改期只能選擇提前三天出發，等於要增加當地的住宿及交通費，算一算至少要多花18000元。旅客郭小姐說：「而且現在飯店超貴，我去的時間是黃金周欸，那個時候是櫻花季東北的櫻花季，我根本訂不到房間啊。」遇到航班被異動的不止她一人，另一位T小姐則是計畫今年5月，與家人一起前往札幌旅遊，如今行程都得重新調整。

旅客T小姐說：「是被退了回程，可是回程就是我們有挑到一個，價格是非常便宜的，所以我們被改的是回程的那個，便宜的那個機票。」T小姐購買虎航飛往札幌的來回航班，其中回程班機遭到異動，但只有回程可以改成其他指定日期或是退款，另外她不滿當初花錢選購座位，卻不能獲得同等的舒適度。

旅客T小姐說：「我當初是花最多錢我選第一排，結果給我一個位置是夾在兩個人中間的，後面的排中間的位置。」對此虎航致歉回應，因為採行嚴格的機隊管理措施，主動調整部分航班確保所有值勤機師，都具備最佳的身心狀態。

旅遊達人傑西大叔說：「航空公司會在三月以及十月，夏季以及冬季班表切換之際，會依照運力來進行班表的調整，有調整的航班航空公司通常會給，改期或者是退費的選項。」

旅遊達人也分享相較於傳統航空公司，虎航航機利用率很高，因此有航機需要保養就會影響到航班調度，加上機師跟客艙空服都有法定執勤上限，這回虎航大規模調整班表，對旅客來說旅程還沒出發，就先多一份無奈心情。

