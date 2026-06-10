大量布袋蓮沖進北門潟湖 危及牡蠣生長

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在北門蘆竹溝的海堤就能看見潟湖覆蓋布袋蓮。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕連二天大雨，將軍溪上游大量布袋蓮被沖進北門潟湖，卡在蚵棚上，危及牡蠣生長，蚵農今天(10日)通報北門區公所，區長林建男說，已轉報台南市水利局儘速清除布袋蓮。

「以前未曾發生如此大量布袋蓮沖進潟湖」，南市蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁說，如果沒有移除布袋蓮，因為覆蓋在蚵棚上，後續會影響剛放養成長的牡蠣造成窒息。

將軍溪出海口在北門潟湖的南側，布袋蓮從將軍溪上游沖進潟湖，主要分布在將軍馬沙溝、北門蘆竹溝的潟湖南側水域，布袋蓮因漲潮就會隨海水覆蓋在蚵棚上，有些也卡在蚵棚的周邊。蚵農說，布袋蓮影響牡蠣生長也影響管筏進出，必須趕快移除布袋蓮。

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北門潟湖養殖的牡蠣，因在「內海」養殖，品質很好，是台南蚵養殖重要產區。

北門潟湖滿布布袋蓮。(記者楊金城攝)

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