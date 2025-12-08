大量廚餘如何去化 「黑水虻」成熱門管道

平台上200公斤破碎脫水後的生熟廚餘，一翻開裡頭藏著50萬隻黑水虻，10天之內就會幻化於無形，彰化縣和美鎮清潔隊，今（2025）年5月開始推動黑水虻去化廚餘，現場幾乎沒有異味。

和美鎮長林庚壬表示，「你當天回來，我們就把它分解，把它脫水的話，它乾燥就沒什麼味道了，一個月現在去化，消化我們生熟廚餘，差不多將近200多噸。」

中央宣布禁用廚餘養豬後，黑水虻成為熱門的去化管道，不過在其他鄉鎮則是抗議連連，鹿港的羽田公司以及北斗塔尼生技都飼養黑水虻去化廚餘，製造飼料與肥料，但卻帶來惡臭，本（12）月5日和6日接連兩天，都有民眾上街頭要求呼吸權。

鹿港鎮長許志宏指出，「這些居民都聞到這個惡臭，可以說長期性，也要求他們公司改善，但是公司都沒有改善，這實在非常惡質。」

北斗鎮大道里里長許明圖表示，「臭不可聞，全天都有、晚上也有，他上回10月13日說的時候，他就沒改善半樣。」

彰化縣環保局表示，全縣1個月廚餘約2130噸，和美清潔隊3000多萬隻黑水虻大軍能去化200噸，民間黑水虻場除了開罰，將要求業者裝設抽氣負壓設備，未來申設也會要求避開人口稠密區。

彰化縣環保局廢管科長林三能回應，「希望的就是業者他的廚餘不要放太久，經營事業的地方應該要慎選場所，看是要密閉，或者是要用抽氣的方式形成負壓。」

彰化縣環保聯盟研究員林政翰指出，「廢棄物處理向來都是源頭，你做好前處理的時候，你後面才不用去用更多的成本跟設備，你要去補破洞，你說它在發酵了，你說你有怎樣的抽風設備，它味道還是會溢散啊。」

為了解決廚餘問題，全國已有15個清潔隊到和美鎮參訪黑水虻去化廚餘，環保團體贊同使用生物處理廚餘，循環再利用，但認為廚餘到場後如何建立標準作業程序，盡快破碎脫水才是關鍵。