大量野貓威脅原生種生存 夏威夷明年起禁餵野生動物
為保護包含近危的「夏威夷雁」（Branta sandvicensis，當地稱為nēnē）在內的原生種，美國夏威夷郡宣布，自明（2026）年元旦起禁止在公有土地餵食野生動物，違者首次將裁罰50美元（約新台幣1570元），若再犯最高可罰500美元（約新台幣1.57萬元）。
估計夏威夷大島上有數萬隻野貓，且在人類餵養下，部分地區已形成密集的貓群聚落，生物學家指出，野貓除了會捕殺原生動物外，人類留下的貓飼料也會改變原生種行為，此外貓糞也可能傳播弓形蟲，導致夏威夷僧海豹、原生鳥類死亡。
美聯社提及，去年一隻雄性夏威夷雁，為了吃貓飼料而遭路殺，而該夏威夷雁的幼鳥也在同年死於弓形蟲感染。
雖然郡長阿拉米達（Kimo Alameda ）已表示，希望警方將此規定的執法優先順序列為較低，但該法規仍引起許多愛貓人士不滿，認為該禁令會妨礙他們執行TNR（即透過誘捕、絕育、放回管理流浪動物），並導致飢餓的野貓獵捕原生種、餵食行為轉趨地下化。
已餵食野貓33年的史旺（Liz Swan），每天傍晚都會帶著清水與貓糧到一處回收中心，美聯社指出該處生活了約200隻野貓，多數貓的耳朵都有代表已結紮的缺口，且相當健壯。史旺表示，「我不認為應該為了夏威夷雁而犧牲貓，牠們也是有生命的。」
但致力保護夏威夷文化的卡奧莫阿納（Makaʻala Kaʻaumoana）則認為，TNR根本無濟於事，指出這些貓被放回後仍然會獵殺野生動物，他強調，「這些貓必須被移除。」
州政府野生動物學家麥奎爾（Raymond McGuire）雖然也有養貓、認為自己是愛貓人士，但他仍然認為流浪貓不應該存在野外，他指出，「夏威夷的生態是在缺乏哺乳類掠食者的環境下演化而成，因此野貓對當地造成的影響比其他地區更加嚴重。」
「有太多原生鳥類，是我曾經有幸見到，但我的孩子卻再也見不到的。」麥奎爾說道，「這讓我不禁疑惑，我們現在的所做所為，對得起曾努力守護這些生物的祖先嗎？」
