大金空調總代理和泰興業新卸任總經理交接

記者盧慶穗／臺北報導

大金空調臺灣總代理和泰興業公司日前舉行總經理交接典禮，王玄郎總經理卸任，由現任執行副總經理陳永澤正式接任總經理一職。交接儀式由和泰興業會長蘇一仲擔任監交，象徵企業治理穩健的延續與人才的傳承。王玄郎卸任總經理後，他將繼續擔任和泰興業董事長，持續在策略與治理方向上提供指引，陪伴企業走向更高成就。

蘇一仲於典禮中表示，和泰興業長期以「穩健經營、追求卓越」為核心精神，專注推動大金空調在臺灣市場的深耕與發展，在冷凍空調產業中逐步奠定領先地位。他肯定王玄郎任內的卓越貢獻，也期許新任總經理陳永澤承先啟後，引領企業邁向下一階段的重要里程碑。

陳永澤自1998年加入和泰興業，至今已服務27年，是公司歷練最完整、最具市場底蘊的人才。他畢業於靜宜大學管理學院碩士班，從中區經銷處課長、副理、處長到營運長，長期在第一線深耕通路，累積扎實的區域及市場實戰經驗。2021年起擔任桃竹苗區營運長，展現卓越的市場洞察力與組織營運能力。2023年升任營業總處副總經理後，他全面負責全臺通路策略與營運管理；2024年11月起擔任執行副總經理，掌握公司營運核心。

陳永澤表示，蘇會長與王董事長建立良好的販售制度、教育訓練與後勤服務，打造優良的企業環境。他未來將持續深化大金空調在臺灣市場的3大核心品牌價值：高品質，持續引進大金最新技術與全球同步品質標準。高服務，整合通路與售後服務能量，報修就是信任的開始。高滿意，深化顧客體驗，強化市場品牌力。

陳永澤強調，和泰興業將以更敏捷、更務實的方式提升組織動能。「讓客戶放心的品牌，員工驕傲的企業」帶領團隊面對市場變化，持續提供更卓越的產品與服務，使和泰興業持續成為臺灣空調產業中「最值得信賴的標竿企業」。