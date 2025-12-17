大金空調AI智控節能 締造建築永續新標竿

記者盧慶穗／臺北報導

DAIKIN大金空調於南港展覽館一館「2025臺北國際建築建材暨產品展」展出，以「大金標準 超越百年AI智控節能」為主軸，展現橫跨智慧居家、商用空調、冰水系統、冷凍冷藏設備與AI能源管理的全方位解決方案。

大金空調臺灣總代理和泰興業公司會長蘇一仲表示：「大金工業自1924年創立以來，超越百年的價值，不只是製造空調設備，而是在技術突破中，堅守我們對空氣品質、節能表現與永續環境的承諾。臺灣建築正往智慧與減碳邁進，大金的全方位空調與能源管理技術，就是陪伴產業升級的最佳助力。」

廣告 廣告

和泰興業總經理陳永澤表示：「臺灣市場對於能源效率、空氣品質與智慧管理的要求逐年提升。大金擁有從住宅到大型廠辦、從冷凍冷藏到工業冰水、從設備端到雲端平臺的完整產品線。我們提供的不只是空調，而是一套能協助客戶降低能耗、提升管理效率、符合 ESG 要求的完整解決方案。」

大金從家用空調到大型建築空調系列產品，全面展示最新一代空調科技。家用空調部分展出全新Z系列高效節能空調，超越2025能源新制標準，並整合「閃流放電」、「康達氣流」、「靜音舒眠」、「AI智能診斷」等空調技術。區控式系統空調方面，大金展示完整VRV系列家族，包括VRV 6R、VRV S、水冷式VRV W 等多元機型，提供飯店、商辦、醫療院所與生產廠房依據不同需求規劃最佳方案。VRV系列提供高效節能，區域獨立控溫優勢，並具備高設計彈性與安裝便利等優勢，可滿足多樣化空間的需求。

大金在AI能源與遠端監控技術的全面升級，其中MARUTTO AI 智能管理系統 能即時獲取VRV的能源數據，透過AI分析進行集中管理、遠端故障排除與即時通知，協助企業降低停機風險並減少能源浪費。同時，已廣泛使用的Reiri 伶俐智慧控制 則針對冷鏈與飯店市場推出專屬方案。Reiri擴展型平臺可同時連結2500管理點數與500個管理群組，特別適合多據點企業與大型連鎖品牌。

展場展出大金全方位空調系列產品，和泰大金總經理陳永澤（右）與工作人員合影。（業者提供）

和泰大金總經理陳永澤。（業者提供）