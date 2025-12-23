大金融時代來臨！投信連抱台新新光金6天 瘋買逾76萬張買超居冠
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
23日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，投信買超19.51億元，觀察23日投信買超個股前十名，成為00919新增8檔成分股之一的台新新光金（2887）近期熱度居高不下，雖然股價近2日小幅下跌，23日收盤報20.9元，跌幅1.42％，投信仍自16日起連買6個交易日，包括23日買超14萬張，一共獲投信瘋買逾76萬張。
金融股除了台新新光金外，玉山金前11月金控獲利年增率以玉山金34.46%表現最佳，11月稅後淨利29.4億元，累計前11月稅後淨利322.8億元，較去年同期增加34.47%。包含23日的7.6萬張，玉山金獲投信自15日起連買7日，豪砸10003.8億、大買逾30萬張。
根據證交所資料顯示，23日投信買超個股前十名分別為：第一名、台新新光金（2887）買超14萬314張。第二名、玉山金（2884）買超7萬6889張。第三名、台灣大（3045）買超2萬7626張。第四名、華南金（2880）買超2萬6263張。第五名、統一（1216）買超1萬2852張。
接續，第六名、可寧衛*（8422）買超1萬840張。第七名、亞泥（1102）買超9282張。第八名、統一實（9907）買超7312張。第九名、大成鋼（2027）買超6780張。第十名、凱基金（2883）買超5369張。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
