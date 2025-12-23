大金融時代來臨！投信連抱台新新光金6天 瘋買逾76萬張買超居冠

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析： ●隨著今年即將結束，投資人將密切關注AI概念股能否守住其領頭羊地位，尤其在投資人因擔心科技股估值過高而轉向價格較低的板塊之際。此外，由於標普500指數難以守住一個技術面的重大關卡，投資人也開始懷疑「聖誕行情」能否實現。Prime Capital Financial副投資長Will McGough表示，就市場來看，我認為沒有太多驅動的題材，所以每個人都理所當然地期待著「聖誕行情」。今年以來，標普500指數已經上漲約17%，McGough表示自己正密切關注市場的封關走勢，尤其是當標普500指數正逼近7000點大關。 標普500指數在2023年和2024年分別交出大漲逾24%和23%的亮眼成績。由於該指數年線有望連續第3年實現20%以上的漲幅，這「相當罕見」，McGough稱他對明年的市場抱持「具建設性的樂觀」態度，但投資人應該為可能出現一些波動做好準備。McGough表示，市場預期2026-2027年獲利成長達到14%，這是一個相當高的數字，但在此過程中肯定會遇到一些波折，聯準會新任主席和美國期中選舉可能是引發市場動盪的潛在因素。 ●根據CNBC所

