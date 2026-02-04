大錯特錯！民眾黨「優先法案」立院分工錯誤百出 綠酸：這叫最強戰力？

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立院黨團今（4）日伴隨新上任的六名立委召開記者會，宣告下會期優先法案。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，民眾黨所稱的各項修法連委員會分工都出錯，如老農津貼暫行條例並非送經濟委員會，而是衛環主導、經濟與內政聯合審查；此外戒嚴法也不是內政委員會，而是外交國防委員會所負責。她也抨擊，這真的叫做「最強戰力」？在黃國昌繼續主導的民眾黨團，真的可以被人民信任？

陳培瑜表示，先不管法案的實質內容到底合不合理、有沒有真的照顧到人民權益，光是委員會的分工就大錯特錯。她指出，民眾黨說要把「促進資料創新利用發展條例」送交經濟委員會，但該案主管機關是數發部，應該要送交通委員會。而「老農福利津貼暫行條例」也不在經濟委員會，而是經濟跟內政兩個委員會聯席審查，由衛環委員會主導，「真的非常非常地荒謬」。

陳培瑜續指，民眾黨稱要在內政委員會修「戒嚴法」。「戒嚴法」並不是內政委員會的議案，法律主管機關是國防部，所以應送外交國防委員會，一頁投影片就錯三個。此外，有關「台灣未來帳戶」的案子主審也不是財政委員會，而是衛環委員會主審、財政委員會聯席審查，放到財政根本大錯特錯。她也質疑，這真的叫做「最強戰力」？在黃國昌繼續主導的民眾黨團，真的可以被人民信任？

