大門沒被破壞 高雄小港區民宅保險箱整個被竊

高雄小港區發生竊案，一名80歲婦人晚上回家後，發現房間內的保險箱，竟然整個被抱走，裡面有2條黃金項鍊，以及一張200萬定存單，遭竊總額240萬，婦人緊急向郵局申請定存掛失止付，只是家中大門沒有被破壞，竊賊是怎麼闖入的，家人懷疑竊賊已經觀察他們作息一段時間，由於附近沒有監視器，現在警方也擴大追查，要鎖定竊賊身分。





婦人放在窗台上的保險箱被偷，裡面有240萬元的積蓄。（圖／民視新聞）

擺在窗簾旁邊的保險箱整個被抱走，磁磚上只剩下黏著劑痕跡，裡面放的是80歲婦人的積蓄，全部被偷。被害婦人無奈說：「我還把它蓋著，我還摸有沒有鎖好，我晚上回來都會把錢鎖在那邊。」

保險箱竟然不翼而飛，住高雄小港的陳姓婦人，30號下午，外出四個多小時，回家後，保險箱不見，裡面有兩條黃金項鍊，大約1兩重，鈔票、零錢，1萬多元，還有一張200萬元的定存單，共損失240萬。

被害婦人女兒：「保險箱這麼大像烤箱大小，就發現保險箱被抱走了。」被害婦人兒子：「會放一把鑰匙在外面的鞋櫃裡面，他一定觀察我們作息不知道觀察多久了。」





門沒有壞破痕跡，被害人懷疑，嫌犯早就觀察好他們的作息時間。（圖／民視新聞）









門有鎖，又沒有遭破壞痕跡，家人懷疑竊嫌已經盯上他們一陣子，保險箱體積不小也直接搬走，實在囂張，只是附近監視器都沒有拍到嫌犯身影，附近鄰居也說，最近確實好幾起竊案。

附近民眾：「好像是從10月開始吧以前不會，隔壁那邊的上禮拜吧有被偷。」附近民眾：「之前看到一個男的，拿一個長長的鐵絲，直接走向他們的門，我就覺得好像不對勁。」

小港分局偵查隊長凃欣安：「周邊路口監視器尚無有效畫面，鑑識人員已採集到相關跡證，送驗比對中。」

大白天，闖空門，竊賊偷走保險箱，阿嬤辛苦存的錢被偷光，由於大林蒲這一帶，公家監視器太少，現在警方得擴大調閱監視器，要鎖定竊賊身分。

