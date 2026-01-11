大門沒關竟被闖空門！網紅情侶iPhone遭偷 找回發現小偷還自拍

記者林宜君／台北報導

門沒關，代價可能不只一支手機。IG擁有超過17萬追蹤的網紅情侶檔，近日因一時疏忽，意外揭開一場驚魂40分鐘的找機行動，也再次提醒居家安全不容輕忽。IG人氣情侶「H&Z赫茲九乘九」日前在新北市中和區住處發生竊案。上週四凌晨，他們因住家鐵門未確實關閉，遭陌生男子闖入，順手偷走一支放在客廳的 iPhone 16 Pro Max。發現手機失蹤後，兩人第一時間報警，並同步啟動手機定位功能展開搜尋。

赫茲九乘九隨後在社群平台還原事發經過，表示當時正在一樓整理物品，完全沒察覺有人進屋。手機被偷後立刻上鎖定位，期間嫌犯疑似誤觸功能鍵，還不小心撥出電話，但對方全程不發一語，讓他們更加緊張。透過「尋找手機」功能持續發出聲響與定位追蹤，最終在距離住處約400公尺的中和新生街一處巷弄內，發現手機被裝進垃圾袋後棄置路邊，從報案到成功尋回，前後約40分鐘，所幸手機並未受損，還發現小偷用手機自拍。

警方說明，該案發生於本月8日凌晨3時左右，經調閱住家監視器畫面，確認是一名陌生男子趁鐵門未上鎖進入屋內行竊。警方已掌握相關影像，後續將比對嫌犯身分，持續追查其行蹤。事件曝光後引發網友熱烈討論，有人直呼「按到撥號真的太戲劇化」、「幸好沒被丟進水溝」，也有不少人提醒「鐵門一定要關好」、「陌生人闖入真的很可怕」，更有人感嘆幸好能在短時間內找回，否則後果恐怕不只財損這麼簡單。

