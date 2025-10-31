大門鎖沒被破壞也可偷？ 嬷保險箱遇賊.損失逾2百萬

高雄市 / 綜合報導

高雄發生保險箱竊案！一名老婦人報案說她擺在房間裡，放有200萬定存單及金飾、現金，總價值約200多萬的保險箱被偷走了，她昨(30)日下午４點多出門，8點多回家，進房間準備休息才發現，放在窗簾後的保險箱不見了，警方初步調查，民眾家中上鎖，大門也沒被破壞，被害人表示，平常都會在大門鞋櫃處放有備份鑰匙，以方便親友進出，懷疑竊嫌觀察他們的作息已經很久才會下手，由於附近監視器沒有拍到可疑身影，目前警方擴大調閱中。

遭竊老婦人女兒VS.記者說：「有用矽利康黏住，(你說保險箱嗎)，對。」掀開窗簾，陽台上還看得到黏貼痕跡，遭竊的陳姓老婦人說，被偷走的保險箱，原本放在這。

遭竊老婦人VS.記者說：「我原本要躺下去，看到天啊怎麼會這樣。」保險箱竊案發生在高雄小港，遭竊的老婦人說，30日下午他4點多出門，晚間8點左右回到家，進房間要休息時才發現，保險箱不見了。

遭竊老婦人女兒VS.記者說：「保險箱差不多像一個烤箱大小，金子一兩多，定存單子200萬。」老婦人家人說，保險箱裡頭有郵局定存200萬，金子、現金約16萬，是老婦人辛苦存的，沒想到出一趟門回來竟被偷，也透漏為了方便親友進出，有在門口鞋櫃放一份鑰匙，懷疑竊嫌已經盯上他們一陣子。

遭竊老婦人兒子VS.記者說：「他是開鎖進去的嗎，(對開鎖進去)，他不知道觀察我們作息觀察多久了，我們鄰居說這兩天有兩三家也被偷。」

高雄小港分局偵查隊長凃欣安說：「經本分局初步調查民眾上鎖大門未遭破壞，另查該路段自112年迄今，受理報案竊盜計有1件。」

警方獲報後調閱監視器，不過沒有拍到竊嫌身影，目前採集相關跡證送驗比對中，這次的保險箱竊案，到底竊嫌身分為何，警方全力調閱監視器追查釐清中。

